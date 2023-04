El partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, que se disputará este jueves a las 6:10 p.m. en suelo vallecaucano, ha generado mucha expectativa, principalmente por el cruce de palabras entre dos viejos conocidos: Jorge Luis Pinto y Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez.

Las dos escuadras han levantado su desempeño. El primero en despertar luego de un pésimo inicio de Liga BetPlay I de 2023 fue el club Barranquillero, que ya en la fecha 15 se acomodó entre los ocho.

Cali, por su parte, se ha demorado en reaccionar, pero en sus dos últimos cotejos celebró.

No obstante, los directores técnicos se lanzaron mensajes en sus respectivas ruedas de prensa. Pinto, del Cali, indicó: “Es más importante el Cali – Junior que Pinto – ‘Bolillo’. Pregúnteme del Cali, no me interesa nada del ‘Bolillo’, sé quien es, lo conozco perfectamente, ojalá que haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos, está claro, al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”.

Mientras que 'El Bolillo', de Junior, respondió: “No oigo, no veo y no digo nada, soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo, yo tengo aprecio y cariño por él. Yo no tengo resentimientos y lo admiro mucho. Lo voy a saludar, si no me saluda, pues bueno”.

Cabe recordar que estos entrenadores 'cafeteros', muy reconocidos también por su trayectoria en selecciones, ya tuvieron diferentes altercados, uno de ellos en la Copa Confederaciones de 2016, en un encuentro entre Panamá (Bolillo) y Honduras (Pinto).

Junior suma 21 puntos y busca afianzarse entre los ocho primeros, mientras que Cali, con 15 unidades, tendrá que ganar para mantener opciones de clasificación y, al mismo tiempo, distanciarse de los últimos lugares del descenso.