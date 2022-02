El estadio Alfonso López de Bucaramanga será la casa de la Selección Colombia femenina que este miércoles a las 7:00 p.m. enfrentará a Argentina, en un juego amistoso internacional, que sirve como preámbulo de la Copa América que se disputará a mitad de año en el País y en la que la ‘Ciudad Bonita’ será sede.

Este se convierte en el segundo duelo de ‘La Tricolor’ ante las ‘gauchas’ en menos de cinco días, pues ya se vieron las caras en Cali, con una igualdad 2-2.

“La idea es fortalecer y consolidar el grupo en la parte técnico - táctica, así como en la parte mental. El equipo estaba abajo en el marcador y mejoró y estos partidos sirven para tener más argumentos en partidos como ante Argentina, que en Cali se cerró muy bien”, dijo Nelson Abadía, entrenador del cuadro nacional.

Colombia toma estos cotejos de preparación con miras a la Copa América, en la que será anfitrión, en junio, y donde buscará hacer valer la condición de local.

“Nosotros sabemos de las capacidades de las rivales. Sabemos también de las grandísimas capacidades de nuestras jugadoras y queremos fortalecer al equipo. Ser anfitriones de la Copa América es un reto y una gran responsabilidad”, sostiene Abadía.

También es la oportunidad para el crecimiento del fútbol femenino de Santander y Colombia, que en los últimos años ganó mucho espacio, con la realización de la Liga Profesional, que aunque es corta ha permitido la salida al exterior de muchas futbolistas.

“Estamos en evolución y eso es muy importante, porque cada día se mejoran los procesos de formación. Desde muy niñas las jugadoras crecen con buenas bases”, puntualizó el estratega.

Frente a la polémica por el supuesto veto de varias jugadoras en la Selección Nacional, entre ellas la santandereana Yoreli Rincón, quien a pesar de jugar en Italia no es tenida en cuenta, Abadía sostuvo que “Yoreli y las demás jugadoras que no están son jugadoras que han sido importantes en la Selección. El hecho de que no estén ahora, quizá porque el momento no se les ha dado, pero el seguimiento se les hace permanentemente. Les tenemos estadísticas y miramos los videos de los partidos. El fútbol en Selección son momentos”.

Entre las jugadoras convocadas en el equipo colombiano destacan, entre otras, la santandereana Daniela Arias, del Pachuca de México; Catalina Pérez Jaramillo, del Real Betis; Liana Milena Salazar Vergara, de Corinthians; Manuela Vanegas Cataño, de Real Sociedad; Mónica Ramos Santana, de Gremio; y Lady Patricia Andrade, de Nacional.

Con el fin de incentivar la asistencia y el apoyo masivo al fútbol femenino, la organización del partido amistoso entre Colombia y Argentina anunció que se tendrá la oferta de 2x1 para la boletería del compromiso.

Con una entrada, que van desde $13.500 hasta los $31.500, podrán ingresar dos personas.

Cabe recordar que en 2010 se llevó a cabo en Bucaramanga el Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, donde Colombia terminó en la segunda casilla, detrás de Brasil.

