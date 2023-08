En la tarde del domingo, América de Cali empató 1-1 contra La Equidad en condición de visitante, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. En un juego que tuvo mucha paridad y en el cual los escarlatas no lograron descifrarlo ante el buen manejo defensivo del local.

Luego de la finalización del partido, el director técnico de América de Cali, Lucas González, habló un poco sobre lo que preparó para enfrentar a los capitalinos:

“Lo que nosotros queremos es que el jugador tenga un poco más de flexibilidad táctica cuando está jugando, que aprendamos a jugar en equipo y que simplemente haga lo que ha venido haciendo siempre. En la primera parte iniciamos con Felipe Mosquera de interior, Jader de extremo y después los cambiamos porque lo que queríamos buscar era un intercambio entre ellos dos”, dijo Lucas González.

“La Equidad es un equipo que se organiza muy bien sin balón y en donde ponen prácticamente al extremo a seguir a ese jugador nuestro, que inclusive pueden formar una línea de cinco en el fondo. Lo que queríamos era explotar ese espacio y lo que buscábamos era ese intercambio para ser menos predecibles”, complementó González.

Detalló un poco sobre porque les constó bastante romper esa línea defensiva: “ellos se organizaban con cuatro jugadores atrás, después una línea de cinco y un delantero que a veces se metía entre los volantes. Pasó muchas veces donde los centrales nuestros tienen el balón, llegan casi caminando a medio campo, pero a partir de allí no encuentran pases por delante. Intentamos cambiar para ser menos predecibles como por Andrade por la mitad, Edwin Velasco por izquierda y cambiarlo”.

“Cuando no logramos hacerlo buscamos encontrar a un jugador que por características naturales, que cuando no tengamos el balón podamos defender ese espacio por fuera y cuando lo tengamos lo pueda hacer por dentro, era lo que buscábamos con Cristian Arrieta. Lo hizo bien, por momentos lo encontramos, pero con un equipo que se organiza también y deja poco espacio, las ventajas aparecen y desaparecen muy rápido”, explicó Lucas González.

El director técnico de América de Cali referenció que lo aprovecharon las pequeñas opciones para romper en ataque: “si el control te queda mal, si no lo reconoces rápido es muy difícil de entrar al área. Entramos varias veces al área, hubo ocasiones, ya solamente teníamos que rematar y decidimos hacer un pase más en lugar de hacerlo, ojalá que podamos afinarlo pronto, porque así quizás tengamos más ocasiones de gol”.

Fue autocritico con lo que pasa: “el equipo todavía no juega bien, no como queremos jugar. Estamos muy lejos de jugar como lo queremos hacer, para eso necesitas tiempo, partidos, necesitas encontrar interacciones, claves entre jugadores y eso lo vamos a ganar con los entrenamientos y los juegos. Una pretemporada tan corta donde no hay esos partidos, entonces tienes que ensayar y conocer las posibilidades que te dan los jugadores, que una cosa son los entrenamientos y otra es el día de partido cuando hay público, porque es diferente el estado emocional de los jugadores”.