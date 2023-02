Con la llegada de Juan Fernando Quintero a Junior de Barranquilla, el jugador antioqueño suma su cuarto ciclo en el fútbol colombiano y a pesar de que solo lleva cuatro fechas del campeonato ya se habla sobre su posible regreso al River de Argentina.

Jorge Brito, presidente del equipo de la banda cruzada, manifestó en Radio Continental que las relaciones entre el club y el jugador son muy buenas y que quiere su retorno al equipo millonario.

“Con Juanfer tengo un cariño y vínculo personal. Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir. Estamos con muchas expectativas de que en algún momento pueda volver a River”, señaló Brito.

Además, Rodrigo Riep, representante del jugador de la Selección Colombia, confirmó que la salida del club argentino fue por situaciones ajenas a ambas partes.

“No sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior (...) no le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River, me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club”, aseguró Riep.

Por ahora Quintero continuará en Junior, por lo menos hasta junio del 2023 y extenderá su contrato con el elenco tiburón solo si no llega una oferta tentadora del fútbol extranjero.