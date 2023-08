Santiago Jiménez recordó el dolor que sintió tras el comentario de un periodista

“Ahora queda seguir creciendo día a día, vamos por buen camino, lo demostramos acá y vamos adelante que es lo más importante”, apuntó Santiago Jiménez.

De igual forma, resaltó que está lleno de confianza y que seguirá trabajando para estar siempre a disposición del entrenador ‘búcaro’, Alexis Márquez.

“Soy feliz aquí y se nota, me he llenado de confianza, me dijiste que después de mi lesión no volví a ser el mismo y eso me dolió pero fue una lesión muy complicada y nada tocó salir adelante”, hizo referencia ante un comentario de uno de los periodistas en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Para concluir, el lateral derecho dejó claro que está dejando en el campo de juego su 100% y que se siente feliz en el Atlético Bucaramanga.