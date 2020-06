La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 está golpeando duramente a los clubes de la Liga BetPlay, quienes han tenido que vender, dejar ir o simplemente no comprar o no renovar a sus mejores jugadores, debido a los salarios que perciben y a lo complejo de mantener toda una nómina.

La salida de Daniel Muñoz de Atlético Nacional, así como la del venezolano Wuilker Faríñez de Millonarios, son apenas algunos de los movimientos que se están realizando en la Liga. Además del anuncio de la no continuidad de figuras importantes de la Liga como el técnico del América, Alexandre Guimaraes.

Q’hubo (Vanguardia) le cuenta cuáles son esos movimientos que están dejando ‘mal parado’ al fútbol profesional colombiano y las caras que ya no estarán en la competencia cuando se reinicie, lo que podría representar una disminución en la calidad de la competencia.

Steve Makuka

El central uruguayo de Atlético Bucaramanga tiene un pie fuera del equipo, pues termina contrato y le notificó al cuadro ‘Leopardo’ su no renovación, al menos bajo las condiciones en las que venía trabajando. Sin embargo, Makuka aseguró a esta redacción que la idea era negociar un nuevo contrato, a pesar de que hay interés en él por parte de algunos clubes fuera del país, para seguir vistiendo la camisa del Bucaramanga.

Alexandre Guimaraes

El técnico que le dio una nueva estrella al América de Cali no seguirá en el conjunto vallecaucano, tras no llegar a un acuerdo con la directiva y por su suspensión de contrato. Guimaraes le dio a la ‘Mechita’ su título número 14 en la primera división, pero no seguirá al mando del equipo. “Salgo con pena, pero al mismo tiempo sé que el trabajo se hizo y eso sí que lo puedo decir con el pecho inflado. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho, que ha tenido repercusión no solo en Colombia sino a nivel de Conmebol y eso es muy grato”, dijo el estratega a Win Sports.

Matías Pisano

Titular indiscutible en el América de Cali, el volante argentino tiene los días contados en el club, exactamente 21 días más de contrato. El equipo tenía una opción de compra sobre Pisano pero, según reveló el jugador en días pasados, ya le informaron que no la van a usar, por lo que será libre a partir del 30 de junio. La decisión del América se debería a la crisis económica que se vive, pues Pisano era titular y una pieza importante en el esquema de Guimaraes.

Daniel Muñoz

Detener la Liga BetPlay durante más de dos meses tiene a todos los clubes en crisis y uno de ellos es Atlético Nacional. Según reveló Juan David Pérez, presidente del club, a Antena 2, el once ‘Verdolaga’ tendría pérdidas por entre 15.000 o 20.000 millones de pesos este año, motivo por el que podría comenzar a vender a sus jugadores más importantes. Uno de esos que ya fue vendido es Daniel Muñoz, quien el pasado 28 de mayo fue anunciado como nuevo jugador del Genk de Bélgica, lo que representará un ingreso económico para Nacional.

Wuilker Faríñez

El arquero venezolano se convirtió ayer en nuevo jugador del Lens de Francia, a donde llegará en condición de préstamo desde Millonarios, a falta de que ambos equipos lo hagan oficial. Este movimiento representará alguna cantidad económica considerable para el equipo de la capital, en donde también sufren las duras consecuencias económicas de la suspensión del campeonato colombiano.