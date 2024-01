Tulio Gómez responsabilizó a su hija de la fallida contratación de Ricardo Gareca

“Yo le dije a Marcela ‘acabamos con lo de Vidal, acá no estamos montando una subasta’. Vidal y el agente se comportaron como unos caballeros, pero desistimos de esa contratación. Nosotros tenemos buena amistad con Gareca y dijo ‘Vamos con Gareca’ y lo anunció. Ya la Federación dijo, ‘uy como así, es el técnico que queremos, aceleremos’. Nos critican por hacer y por no hacer. Ella cometió un error, porque pensó que ya era un hecho”, dijo Tulio Gómez.

Con relación al reemplazo de Lucas González, el directivo reconoció que hay varias opciones.

“Tengo unas ocho hojas de vida para ser DT de América de Cali, con (César) Farías no he hablado, pero me gusta ese DT, también me gusta (Luis) Zubeldía”, indicó Gómez.

En la segunda fecha de la Liga BetPlay I de 2024, el América de Cali enfrenta en condición de local al Atlético Nacional.