Como un “partido parejo”, donde los ‘embajadores’ tuvieron más la posesión del balón, pero las mejores ocasiones llegaron del lado del ‘Leopardo’, definió el partido entre Bucaramanga y Millonarios el entrenador búcaro Néstor Craviotto.

“Creo que fue un partido parejo. En lo que tiene que ver con Millonarios, quizá ellos tuvieron la pelota un poquito más, pero no nos hacían daño; tuvimos nuestras situaciones, creamos más que Millonarios pero no definimos. En el segundo tiempo jugamos mejor, pero no pudimos concretar las situaciones”, explicó el DT del club santandereano.

Justamente, de la actuación en el segundo periodo indicó que “me gustó más el segundo tiempo, es como que todavía nos tenemos que terminar de conocer, hay cinco jugadores que venían jugando de la temporada pasada y cinco que se están acoplando, se ve el esfuerzo de ellos. Tiene corazón este equipo e insisto que van a tener que correr bastante para ganarnos”.

Para Craviotto, uno de los aspectos en los que debe hacer énfasis su equipo es la pelota detenida, teniendo en cuenta que le ha costado un poco en las dos primeras fechas, ante Águilas y Millonarios.

Mientras tanto, el jugador ‘Leopardo’ Francisco Rodríguez se mostró tranquilo por la labor desempeñada por el sector defensivo.

“Queríamos ganar el partido, nos vamos con el sin sabor, jugamos mejor en el segundo tiempo y creamos las opciones pero nos faltó definir. Contrarrestamos los ataques de ellos, pero tenemos que trabajar ahora en la definición y afianzar la defensa para mantener el arco en ceros”, indicó el defensor.

Por otra parte, el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, reconoció que no fue el mejor partido de sus dirigidos y valoró la tarea del adversario.

“A mi modo de ver no jugamos un buen partido, no fuimos claros, pero sí tuvimos posesión de pelota y circulamos bien el balón, pero nos costó generar ocasiones de gol. Por momentos Bucaramanga se defendía con nueve o diez hombres y no encontramos ni tampoco buscamos los espacios”, dijo Gamero.

En la tercera fecha, Atlético Bucaramanga, que suma dos puntos, enfrentará en calidad de visitante a América de Cali.