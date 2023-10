Video: La futbolista santandereana Yoreli Rincón realizó sorpresivas revelaciones sobre su carrera

La santandereana Yoreli Rincón está maravillando con sus actuaciones en la Copa Libertadores de América, competencia en la que está liderando a Atlético Nacional de Medellín. La talentosa futbolista, nacida en Piedecuesta hace 30 años, habló de sus inicios en el fútbol, en el pódcast “Un Programa Más” que se transmite a través de las redes de Radio Múnera, y recordó lo difícil que fue comenzar en este deporte. Lea también. Video: El conmovedor mensaje del Norwich City para sensibilizar a la gente acerca de la salud mental Primero contó que fue rechazada en sus inicios futbolísticos cuando jugaba en Santander. "Era la goleadora de la Liga de niños y voy y me presento en la selección (Santander) y me dicen que no servía para el fútbol, que me dedicara a estudiar, fue una desilusión pero seguí".

