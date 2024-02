Así se jugará la jornada de este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa

El objetivo es, por lo menos, salir vencedor del duelo contra el conjunto napolitano y alcanzar los cuartos de final de la competición, ronda que cubre el presupuesto en las previsiones de este ejercicio y que, de no alcanzarse, supondría un nuevo boquete en la economía del club de unos 25 millones de euros.

“El Barcelona es un equipo muy fuerte pero que ha pasado momentos de dificultad. Hoy hemos visto muchas cosas suyas, es un partido duro, pero iremos a ganar. Mi mentalidad es para ir a ganar todo. No tenemos miedo, somos el Nápoles, pero no se puede esconder que hay grandísimos jugadores (en el Barcelona) y un entrenador top que me encanta”, afirmó Calzona, quien tendrá su debut ante el elenco español.

Los napolitanos, que llegan sin bajas al duelo, tiene un gran argumento al que aferrarse. Vuelve el nigeriano Victor Osimhen después de un mes fuera por la Copa África. Formará como titular en ataque, acompañado de su fiel escudero, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que ha sido el jugador diferencial estas últimas semanas.

El estadio Diego Armando Maradona, vestido de gala para la ocasión, será el juez del primer duelo en busca de los cuartos de final entre los dos campeones en horas bajas.

Duelo en Portugal

El Porto regresa a la Liga de Campeones con una de las duplas más goleadoras del presente torneo, los delanteros brasileños Galeno y Evanilson, que suman cuatro tantos cada uno en la fase de grupos y que serán la mayor amenaza para el Arsenal, que a los mandos del español Mikel Arteta está por primera vez vivo en las eliminatorias desde la macha del francés Arsene Wenger y que avista en el horizonte el paso a cuartos, ronda que no toca desde 2010.

Con un papel discreto en la Liga de Portugal (a siete puntos de los líderes Benfica y Sporting), al Oporto le sienta bien la ‘Champions’ (cuatro victorias y dos derrotas), en la que ha logrado 15 goles en 6 partidos, a la altura de los clubes más anotadores.