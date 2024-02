Avanzan las negociaciones para el regreso de James Rodríguez al fútbol europeo.

Esta versión fue desmentida por el presidente del Sao Paulo, Julio Casares, quien indicó que “no sabemos nada. De hecho, la noticia es infundada. No fuimos contactados, es jugador del Sao Paulo, tiene contrato. Por supuesto, si llega una propuesta, se analizará, como ocurre con cualquier jugador, pero no llegó nada. Pensé que era extraño, pero estas son cosas del fútbol”.

“El presidente Hasan Arat mantendrá esta tarde una reunión para los traspasos de James Rodríguez y Renato Sanches”.

Cabe recordar que al finalizar el 2023, James dejó, en Globo Esporte, abierta la puerta de su salida del Sao Paulo, al asegurar que “me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar”.

El director deportivo del Sao Paulo, Carlos Belmonte, aseguró que James no ha podido adaptarse al 100% al fútbol brasileño.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", indicó el directivo.

"Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Sólo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”, agregó el director deportivo.

Los próximos días serán clave en el futuro de James Rodríguez, debido a que se cierra el libro de fichajes en el balompié europeo.