Carlo Ancelotti y su feroz enfado durante el duelo de Real Madrid con el colero Almería.

El italiano Carlo Ancelotti realizó autocrítica tras el agónico triunfo con remontada ante el colero Almería, admitió que se equivocó en el equipo titular, al medir mal el cansancio de sus jugadores, a los que exculpó de la mala imagen de la primera mitad al asegurar que con "el primero" con el que debía enfadarse era consigo mismo.

"Ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mala, con poca energía. La evaluación que he hecho tras el entrenamiento de ayer ha sido errónea. Ha jugado un equipo cansado la primera parte y lo hemos hecho muy mal. Después el carácter del equipo y la ayuda de nuestra afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy complicado jugando una segunda parte muy distinta", analizó.

"Al minuto 30 he empezado a pensar los cambios porque al equipo le faltaba energía. En el vestuario he hablado con los jugadores para decir la estrategia de la segunda parte y nada más. No me he enfadado con ellos porque con el primero que tenía que enfadarme era conmigo mismo", añadió en un ejercicio de autocrítica.

Ancelotti reconoció que vio jugadores muy cansados que acusaron el desgaste de la Copa del Rey y la prórroga del Metropolitano, pero en todo momento asumió la culpa de la peor primera parte de la temporada.