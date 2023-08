Tras conquistar la Leagues Cup con diez goles en siete partidos y clasificarse a la final de la Copa US Open, el argentino Lionel Messi comienza este sábado, a las 6: 30 p.m., un nuevo desafío, esta vez en la MLS, donde el Inter Miami es colero y está llamado a remontar para acceder a los 'playoffs', con una visita a los New York Red Bulls como la primera de doce finales.

"Me tocó estar en New England-Inter Miami. Messi no estaba, pero en ese momento había anunciado su intención de fichar por el equipo. Había 36.000 espectadores en las gradas, incluso si él no estaba. Hay tensión mundial por verle", contó Hernández.

Lionel Messi anotó diez goles en los ocho partidos disputados en el Inter Miami y, junto a los españoles Sergi Busquets y Jordi Alba, ha cambiado por completo los horizontes del club.

Lea también. Video: Conozca a Yassine Cheuko, la sombra de Lionel Messi que lo protege hasta en el terreno de juego

Están ahora a catorce puntos de los puestos de 'playoffs', con dos partidos menos respecto al Chicago Fire, noveno, que ocupa la última plaza que da acceso a la postemporada.

"Ahora podemos empezar a pensar y conversar de lo que representan las chances que tenemos, debemos competir para intentar tomarlas y ver si nos podemos meter al final de la temporada regular entre los últimos clasificados", dijo Martino en la rueda de prensa previa al partido.