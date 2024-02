¿Erling Haaland en el Real Madrid? Pep Guardiola habló del delantero Noruego del Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que no tienen la sensación de que Erling Haaland sea "infeliz", después de unos supuestos rumores en la prensa española que señalan que el noruego no está contento en Manchester City.

“No lo sé, tendrás que preguntar a la prensa de Madrid. Quizá tengan más información que nosotros. No tenemos la sensación de que no esté feliz. Quizá no lo estuvo porque estuvo dos meses sin jugar, pero estaba lesionado. Quizá la prensa española, sobre todo la madrileña, tiene más información que nosotros”, dijo Guardiola.

Haaland, que llegó hace año y medio al Manchester City, ganó la temporada pasada el triplete, Premier League, Champions League y FA Cup, además de anotar 52 goles en 53 partidos y ser Bota de Oro en la Premier, rompiendo el récord de goles, y en la Champions.

Lea también: Impresionante homenaje de los seguidores de Atlético de Madrid a Falcao García

Este curso, en el que lleva 19 goles entre todas las competiciones, ha ganado ya el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, aunque sus últimos dos meses han sido en el dique seco.