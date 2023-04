Olympiacos no la pasó bien el pasado fin de semana pues cayó 2-0 frente al Panathinaikos por el play-off final de la Liga de Grecia. James Rodríguez fue titular y disputó solo 45 minutos.

Sin embargo, la prensa local arremetió contra el cucuteño de 31 años por el bajo rendimiento en el compromiso: "James Rodríguez es evidente (desde hace un tiempo) que ya no es capaz de ayudar en condiciones de fútbol competitivo. Su imagen en el partido contra el Panathinaikos fue desgarradora; una vez más", dice el referido tabloide de 'To10.gr', de Grecia.

Rodríguez Rubio no la pasa bien en el fútbol griego. Hace apenas unos días se recuperó de una lesión muscular que lo alejó casi un mes de las canchas, estuvo con la selección Colombia en la gira asiática, pero regresó al Olympiacos lesionado.

No obstante, el cucuteño no fue el único que recibió críticas. Otro de los que sufrió a manos de la prensa fue el delantero Youssef El Arabi: "Del mismo modo, el pichichi marroquí del Olympiacos ya no está en condiciones de ayudar desde el inicio. Sobre todo cuando no tiene jugadores detrás para cubrir las medidas que no puede realizar", comentó el mismo medio.