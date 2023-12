José Mourinho lanzó fuertes críticas contra Pep Guardiola, técnico del Manchester City

El contrato de Mourinho termina en junio de 2024 y las dudas sobre su continuidad son un constante en Roma, pero él tiene una decisión tomada, aunque sigue sin develar nada: “No necesito pensar. En mi cabeza lo tengo todo muy claro”.

“Sólo puedo dar las gracias a la afición”, apuntó por el apoyo que le mostró la grada este domingo con una pancarta. “Aunque no me haga sentir cómodo en el campo, porque es el equipo el que necesita apoyo. Evidentemente me enorgullece y me emociona pero que no lo hagan por mí. Es el equipo el que necesita sentir el apoyo”, añadió.