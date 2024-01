Video | Radamel Falcao García dio una impresionante asistencia de gol en la victoria del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano, con el colombiano Radamel Falcao García, fulminó al Huesca en los dos últimos minutos de la prórroga tras un partido muy aseado de los oscenses que lucharon hasta la extenuación tuteando al conjunto madrileño y teniendo posibilidades también de llevarse la eliminatoria.



El Rayo Vallecano, con jugadores que no son habituales en el once inicial, comenzó el partido teniendo más la posesión del balón, y llegando al área local tanto por el centro como por las bandas, aunque no pasó muchos apuros Juan Pérez que se vio bien respaldado por sus defensas que cerraron todos los espacios.



Sin embargo, Óscar Valentín, al minuto 118, e Isaac Palazón, sobre el 120+2’, anotaron los tantos del Rayo.