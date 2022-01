Video: Reapareció Pelé para felicitar a los ganadores de The Best

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó a la española Alexia Putellas y al polaco Robert Lewandowski tras ganar anoche el premio The Best de la Fifa, como Mejor Jugadora y Jugador, respectivamente, así como al portugués Cristiano Ronaldo, con el que desea tener un encuentro personal.