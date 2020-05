Las jugadoras de Real Santander, que no tienen firmado un contrato laboral como la mayoría de los clubes profesionales femeninos de Colombia, continúan trabajando diariamente bajo las órdenes del entrenador Alexander Spencer Uribe, con la ilusión de competir en la Liga Femenina 2020.

Así, con enormes esfuerzos, se abrieron camino miles de futbolistas de la región y del país, que han enfrentado al rival más fuerte, que no está en la cancha, sino por fuera: la falta de apoyo.

“Nosotros seguimos trabajando porque esto es un sueño de todos, desde que manejo el fútbol femenino he soñado que las jugadoras santandereanas tengan mucha salida. Antes jugábamos acá y ya, hoy en día tenemos jugadoras en los principales equipos y eso para nosotros es una satisfacción”, dijo Alexander Spencer Uribe, entrenador del Club Botín de Oro y de Real Santander.

Spencer y sus dirigidas se entrenan desde sus casas y confían en la intención del Ministerio del Deporte, que sostuvo que si generaba el espacio, con los debidos protocolos de seguridad, para el retorno de la Liga Profesional Masculina, también se daría luz verde al balompié femenino.

“La situación es algo compleja, uno tiene que pensar en que las muchachas estudian y viven del fútbol, no más. Yo no culpo a Real Santander de no poder firmar contrato, porque los equipos de la B no manejan un presupuesto alto, a diferencia de los clubes de la A y los grandes”, indicó Uribe, quien agregó que en los últimos años el fútbol femenino tiene mayor reconocimiento.

Recientemente, las jugadoras nacionales, junto a la Asociación Colombiana de Futbolistas, Acolfutpro, presentaron una carta a la opinión pública en la que indicaban que al iniciar los trabajos de la pretemporada, de los 18 equipos que voluntariamente decidieron participar en la Liga 2020, solo cuatro de ellos arrancaron sus labores con un contrato en firme, de los cuales un porcentaje considerable se firmaron por un salario mínimo.

Además, actualmente, bajo la coyuntura del COVID-19, solo el 11%, dos de 18 equipos, han mantenido las condiciones contractuales firmadas durante la pretemporada; es decir, el 89% de las futbolistas están expuestas a no tener cobertura en una EPS, prestaciones sociales, entre otras.

Atlético Bucaramanga no es ajeno al panorama oscuro. Una jugadora del club, que pidió la reserva de su nombre por miedo a que más adelante no la tengan en cuenta en el plantel, señaló que “iniciamos los entrenamientos con la expectativa de iniciar la Liga, pero se presentó la cuarentena y los directivos decidieron dejarnos a nuestra suerte, no nos firmaron contrato y no sabemos qué pasará”.

Frente al tema, Óscar Upegui, presidente del elenco ‘Leopardo’, club que decidió suspender los contratos del cuadro masculino, aseguró que “nosotros no alcanzamos a tener contrato con ninguna de las jugadoras y del cuerpo técnico, porque apenas se estaba buscando conformar el equipo cuando se frenó todo. El fútbol femenino ha venido tomando fuerza pero creo que en este año la pandemia afectó, eso generó que se quedó como a un lado, pero eso no significa que se va a dejar así, porque se han hecho esfuerzos para apoyar al fútbol femenino”.