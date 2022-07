Hablaron los entrenadores de los mejores equipos del Mundialito Incomesa

Y agregó: "No nos podemos olvidar de que los niños vienen a disfrutar, el niño siempre quiere divertirse, entonces hay que inculcarle al niño que tiene que jugar y divertirse; nosotros como adultos debemos respetar la esencia de jugar y quitarle presión a los niños".

“Esto comenzó hace unos años con una idea que tuve. Empezamos con la idea clara de juego, que era la tenencia del balón y la técnica de nuestros jugadores. Balón al piso, inteligencia y lectura de juego. Hoy en día hay más tecnología y los niños entienden mucho más, les enviamos conceptos que antes no se daban en la parte táctica y hemos tenido muy buenos resultados”, dijo Steven.

Como cualquier evento profesional de talla internacional, los entrenadores de los finalistas del Mundialito Incomesa atendieron a la prensa antes del cierre del certamen más importante de Latinoamérica en el fútbol sub 11.

"Estamos muy emocionados y contentos, porque hemos salido a un torneo internacional de un nivel que no tiene comparación. Hay mucha competencia. Me parece, además, una gran iniciativa el tema de 'de cero tolerancia', porque muchos no miden sus palabras y sus emociones con los niños, cualquier palabra o comentario puede afectar a los niños, porque ellos son una esponja”, indicó León.

Así mismo, Marlon Salas, entrenador de Comfenalco, el otro elenco que lucha por el tercer lugar, aseguró que “Comfenalco viene con muy buenos procesos desde hace varios años, se ha caracterizado por su buen trabajo y metodología en todas las categorías. Hemos identificado que debemos fortalecer a los niños en el aspecto psicológico”.

A partir de las 3:30 p.m. Ruitoque FC y Deportivo Cali buscarán el título del Mundialito, en el estadio Primero de Mayo de Girón.