Video: Sueño cumplido, Nicolás Hernández y César Angarita jugarán en el Atlético Bucaramanga

Ser hincha a morir del Atlético Bucaramanga es una de las cosas que motivó a César Andrés Angarita Jáuregui para participar en el Reality Fútbol Santander, evento que ganó junto a Nicolás Hernández.

“Es una alegría inmensa. Siento gratitud por todo lo que he logrado, los sacrificios que he hecho y creo que han dado sus frutos. Hay mucho talento en Santander, fue muy duro”, contó Angarita, quien no puede ocultar su felicidad al saber que vestirá la camiseta del cuadro ‘Leopardo’.