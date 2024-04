Leidy Romero, la santandereana que apunta a meterse en los Juegos Olímpicos de París

La atleta, de 30 años de edad, nació en Curití y lleva un destacado proceso deportivo.

Leidy Romero sueña con estar en los Juegos Olímpicos.

Cuando comenzó a practicar el atletismo, Leidy Yolanda Romero Durán no se imaginaba que su gran sueño sería competir en unos Juegos Olímpicos.

Esta atleta santandereana, que nació en Curití, se encuentra en Europa, en búsqueda de un cupo para las justas de París 2024, en donde espera cumplir su sueño, ese que lleva persiguiendo desde que era una adolescente.

De Curití para el mundo

Cuando era una niña, Romero comenzó a probarse en el atletismo, pero diferentes situaciones la llevaron a “odiar” correr, algo que hizo pensar que se alejaría para siempre de este deporte, a pesar de que ella misma consideraba que tenía talento.

“Corría en Curití, en algunos eventos. Pero dejé el deporte e inicié adulta”, explicó Romero.

Ya a sus 20 años de edad, la vida la llevó a volver a ponerse los tenis y comenzar a demostrar que le sobraban condiciones para llegar lo más alto posible en el atletismo.

Leidy Romero es una atleta santandereana.

“Yo sentía que tenía talento y que tenía que explotarlo. Seguí confiando en esa intuición, en esa confianza que me permitía en los entrenamientos, y ya cuando empecé a dar resultados a nivel nacional entendí que con disciplina, con amor y constancia se pueden lograr grandes cosas”, agregó la deportista, de 30 años de edad.

Sin embargo, el camino no ha sido una maravilla, pues también, como le ocurre a docenas de deportistas, por no decir miles, no ha contado con el respaldo económico necesario.

Así lo contó Romero, quien recordó que en el 2015 y el 2019 disputó los Juegos Nacionales, representando a Santander, pero no encontró el respaldo económico y ahora compite por Bogotá.

“Lastimosamente me tocó decir que ya no representaba más a Santander. Y, bueno, ahorita ya representaba a Bogotá, donde le di ya dos medallas. Bogotá me está apoyando en este momento económicamente y también tengo todo lo que es médicos, nutricionista deportiva, psicólogo, entonces eso ha sido muy importante para mí y para mi proceso”, dijo.

A pesar de esto, Romero está cumpliendo parte de sus sueños, esos que veía de lejos y “admiraba”, pues según ella “no pensé llegar a este nivel, pues realmente uno sueña pero lo ve muy lejos, en ese momento no conocía nada del atletismo, me lesioné muchas veces, me sentía frustrada porque estaba invirtiendo mucho tiempo en los entrenamientos y realmente no me estaba dando, no me estaba dando como lo que yo quería, pero siempre dentro de mí siempre había un momento que yo decía ‘no, tú puedes, lo vamos a lograr, confía’ y bueno eso fue lo más importante, creo que la confianza en sí mismo, la maduración, llevar un proceso correcto”.

Romero sueña con estar en los Juegos Olímpicos.

Quiere estar en los Olímpicos

Tras probarse en los 1.500 metros, en los 3.000 con obstáculos, en los 5.000 y 10.000 planos, brillando en estos dos últimos en los pasados Juegos Nacionales, Leidy Romero se marcó como objetivo estar en los Juegos Olímpicos de París.

Para estar allí, la santandereana estará presente en la Maratón de Hamburgo (Alemania), que se realizará el próximo 28 de abril, en donde tendrá que hacer una “marca muy dura”, que es un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 50 segundos, con la que podría conseguir el tiquete a estas justas.

“En este momento es mi debut, es mi primer maratón, entonces nos sentimos muy bien, pero pues en una maratón nada se sabe porque depende de muchas cosas, depende de la hidratación, depende de muchos factores, entonces lo único que deseo es correr muy bien y, si Dios me lo permite, pues vamos a salir a buscar la marca que se solicita”, agregó la nacida en Curití, quien actualmente es entrenada por Fernando López.

De esta manera, Romero se alista para luchar por un cupo para sus primeros Juegos Olímpicos, ese en donde espera llevar en alto el nombre de Curití, Santander y Colombia.