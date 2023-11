Atención: Conozca los cierres viales que vivirá Bucaramanga el próximo domingo por la Carrera de la Ciudad Bonita

Este domingo, 5 de noviembre, Bucaramanga acoge la segunda edición de la Carrera de la Ciudad Bonita, un evento atlético institucional organizado por la Alcaldía de Bucaramanga a través del Inderbu.

Con esto en mente y con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, los entes encargados anunciaron los cierres viales, que se desarrollarán desde las 5:45 a.m. y las vías alternas de cara a la competencia, que tendrá como punto de partida el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey de La Flora en sentido norte.

Vale la pena resaltar que para esta edición habrán distintas rutas, la primera será la 21 K que partirá a las 6:00 a.m., posteriormente la 10 k tendrá salida a las 7:00 a.m. y la 5 k comenzará sobre las 7:40 a.m.

Las vías serán paulatinamente habilitadas desde las 9:00 a.m. dependiendo del avance de los corredores.

Rutas de la competencia:

Etapa 21 K