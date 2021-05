Queda la sensación de que parecen inalcanzables, de que están más allá del bien y del mal o de que simplemente tienen la vida resuelta.

Pero los deportistas, la mayoría de ellos surgidos de hogares muy humildes y con grandes necesidades, no han sido ajenos al momento que vive actualmente el país, con siete días de paro.

La mayoría de las veces, los atletas recibieron el aliento y el respaldo del pueblo, pero en esta oportunidad se invirtieron los papeles y algunos de los referentes de la nación sentaron su postura.

Lea también. Falcao García se refirió al momento que afronta el país: “Mi corazón con toda Colombia”

El futbolista Falcao García no solo ha estado cuando la Selección Colombia lo necesita para que haga goles o comande cualquier proceso futbolístico, sino que su calidad humana también lo llevan a estar este instante de incertidumbre.

En su cuenta de twitter, ‘El Tigre’ publicó un mensaje, acompañado de la imagen al revés de la bandera de Colombia, donde rechazó la violencia y pidió además que se respete el derecho a la manifestación pacífica.

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica”, dijo.

Además, hizo un llamado para que “se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones”.

Lea también. La determinación del Ineos sobre Egan Bernal de cara al Giro de Italia

La futbolista santandereana Yoreli Rincón, que juega en el Inter de Milán, dejó a un lado la sutileza y calidad de su juego como volante 10, para ‘raspar’ y marcar al mejor estilo de una mediocampista de contención.

“50 % de nuestra población en pobreza y nos quieren meter IVA. Miles de familias pasaron de 3 comidas a 2 diarias, IVA a los alimentos. ¿Emprendedores? Paguen. ¿Herencia ? Pague. ¿Ahorras? Paga. ¿Inviertes? Paga. ¿Bancos? No, a ellos no los podemos tocar. No a la reforma tributaria”, fue el mensaje de la piedecuestana.

Lea también. Las fuertes acusaciones de las hermanas de Diego Maradona

Entre tanto, el tenista Juan Sebastián Cabal también se puso en los zapatos de los menos favorecidos, pero pidió que las marchas se realicen en paz.

“El derecho a la protesta es de todos, pero el respeto a la vida y al trabajo igual. Marchemos pacíficamente, respetando al otro, el negocio y el emprendimiento del colombiano, el que tanto ha luchado por salir adelante. No nos acabemos entre nosotros mismos y mucho menos acabemos nuestra ciudad.”, dijo Cabal.

Así mismo, el ciclista Nairo Quintana se puso a pedalear del lado del pueblo, pero hizo un llamado al cuidado. “Yo también digo no a la reforma tributaria, estoy con ustedes y hago parte de esta lucha como colombiano y como emprendedor. Pero por favor, quienes salieron a marchar, cuídense y cuiden de los demás. La vida es primero”, aseguró.