El nombre de Carlos Daniel Serrano Zárate es sinónimo de éxito y así lo demuestra en cuanta competencia se le atraviesa a su paso.

El múltiple campeón santandereano no para de recoger las semillas sembradas durante su exigente rutina de entrenamientos y la dedicación que evidencia desde hace varios años.

El siete veces medallista paralímpico en la disciplina de la natación volvió a demostrar su grandeza, al conquistar para Colombia la primera medalla en el Campeonato Mundial de Para Natación que se desarrolla en Manchester, Inglaterra.

El deportista, que en 2022 fue elegido el mejor nadador paralímpico del mundo, logró la presea de plata en la prueba de los 200 metros combinados, alcanzando, además, un nuevo récord de las Américas.

Carlos Serrano tendrá más oportunidades para volver al podio, al igual que otros representantes de Santander y Colombia como Nelson Crispín Corzo, Miguel Ángel Rincón y Darlin Jised Romero Sánchez.

"Y aquí está. La verdad me sabe muy bien, me sabe a esfuerzo y una prueba en la que me exigí desde el comienzo hasta el final. Esta plata mundial con récord de América es para seguir construyendo Colombia desde el deporte", sostuvo Carlos Serrano en sus redes sociales.