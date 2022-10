Los microciclos de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia están en el ojo del huracán

“El verdadero nivel de un jugador o un equipo se ve compitiendo, no en el entrenamiento. Los partidos te dan la realidad que no es la de la práctica. Muchos entrenan bien y juegan mal”, expresó el comentarista.

Por su parte César Augusto Londoño, periodista de Caracol, señaló que no está de acuerdo con la posición del técnico Néstor Lorenzo, de que los microciclos sirven para medir el nivel de los jugadores.

“La Selección no se juega absolutamente nada, ¿entonces para qué hacer un microciclo?”, se preguntó el 'Bombardero'.

Entre tanto Iván René Valenciano, exjugador de la Selección, había advertido en Win Sport que no le veía justificación a los microciclos de Lorenzo.

“Vuelve y juega el 'contentillo'. ¿Cuántos de estos jugadores serán llamados en marzo para las eliminatorias? Se abren las apuestas. Estos microciclos sirven pero con jugadores de verdadera proyección (no hay más de ocho). Al final llaman al 'club de amigos', los que nos eliminaron", opinó el periodista Carlos Antonio en su cuenta de twitter.

En los entrenamientos que concluyeron ayer en Barranquilla estuvieron jugadores cuya convocatoria causó mucha sorpresa entre periodistas y aficionados, por un presente no muy bueno en sus respectivos clubes.Eso hizo que muchos tildaran de 'contentillo' lo que el técnico de la Selección hizo con varios de los convocados.

“La idea era generar un sentido de pertenencia, una identidad y crear un proceso en Selección con jugadores que tienen proyección por más de que no jueguen en sus clubes”, dijo Lorenzo.

Agregó el timonel que “Tenemos la posibilidad de trabajar con estos muchachos que tienen futuro, pero no sabemos en qué momento los necesitaremos. La adaptación a un posible llamado va a ser mucho más fácil y simple”.

Los jugadores, al margen de las críticas, están entusiasmados con aprovechar estas oportunidades para ser tenidos en cuenta en partidos oficiales.

"De mi parte estoy contento por este segundo llamado, son días muy buenos de aprendizaje. Lo importante es seguir haciendo un buen trabajo en mi equipo, para que, en un futuro, en algún partido pueda estar acá con la Selección", dijo Juan Camilo Portilla, jugador de buen rendimiento en el América.

Uno de los jugadores que ha generado debate es el volante Nelson Deossa, quien poco juega en el Junior.

Mientras Julio Comesaña, técnico del equipo tiburón, tiene reparos sobre el nivel del jugador, Néstor Lorenzo lo avala convocándolo a los microciclos.

"Yo no puedo imaginar siquiera razones por las cuales convoquen a Deossa; esa es una tarea y una decisión del entrenador de la Selección, del señor Lorenzo", dijo Julio Comesaña.

La respuesta del seleccionador nacional no se hizo esperar y en rueda de prensa señaló que “Ustedes pueden evaluar las condiciones que tiene Nelson Deossa. No me corresponde a mi decir algo de él, yo le veo condiciones y le veo futuro. Nada más”, aseguró Lorenzo.

El técnico de la Selección ya sabe que cada microciclo generará debates por los nombres de algunos convocados, pero sobretodo, porque hay la sensación de que poco sirven ya que estos jugadores casi nunca son llamados para partidos oficiales.

En detalle

Lorenzo ya ha hecho varios microciclos, uno de ellos con los arqueros de mejor nivel en la Liga colombiana.

Colombia jugará un amistoso el 19 de noviembre contra Paraguay en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale, en Estados Unidos.

La Federación hace esfuerzos para concretar otro amistoso por esos días.