“No estoy en la Selección Colombia por razones extras”: Yoreli Rincón

La destacada futbolista santandereana Yoreli Rincón tuvo un extenso diálogo con la prensa deportiva del país, en el que se refirió a diferentes temas, entre ellos a su sorpresiva ausencia en las diferentes convocatorias de Selección femenina nacional.

“Siempre hay ilusión de representar a la Selección Colombia. Yo duré con mi talento 12 años allí, jugué cuatro mundiales, Juegos Olímpicos, Copas Américas. Estoy segura de que es por razones extras que no estoy allí...”, expresó la deportista, quien reconoce que también hay otras jóvenes muy talentosas que hacen parte la Tricolor.

La futbolista, oriunda de Piedecuesta Santander, deja en alto el nombre del país en Europa, donde compite con la Sampdoria, club en el que tiene relevantes registros, pues con nueve pasegol, es la mejor asistidora del torneo, en el que además acumula cuatro tantos.

“Es verdad que me da bastante duro ver a todas mis compañeras ahí y no estar, pero ya es un proceso en que se va superando con madurez, con tiempo y la experiencia. Me siento muy tranquila porque sé lo que estoy haciendo todos los días, tengo competencia cada fin de semana, tengo partidos de alto nivel en mi club y pues el destino es el que te dice si debes devolver”.

Rincón no descarta que existan vetos en la Federación Colombina de Fútbol los cuales parecen quedar en evidencia tras conocerse la nueva convocatoria del equipo femenino de cara a los amistosos frente a Estados Unidos, en la que tampoco aparecen Isabella Echeverry, Natalia Gaitán y Vanessa Córdoba, quien también hacen méritos para vestir la Tricolor.

“Si tú le preguntas a alguien, se dice que el veto no existe y que es tema futbolístico”, aseguró, al paso que explicó que cada una de las mencionadas anteriormente lleva a su manera el duelo por esta situación.

La futbolista se mostró reflexiva y reconoció, con un toque de sarcasmo como es natural para el caso, que se equivocó al liderar en solitario una lucha que terminó por dejarla en una complicada situación, sin respaldo a alguno.

“Si yo cometí un error en ese momento de pelear nuestras necesidades y ese premio de la Copa Libertadores, si realmente el error fue mío, aprovecho y pido disculpas. Si pelear nuestro premio y pelear nuestras necesidades, seguramente no tenía la madurez necesaria en ese momento o hablé sola, lo hice por ayudar y por mejorar el fútbol femenino”, agregó.

La deportista, quien espera disfrutar de unos días más de vacaciones en su tierra, no se niega a la posibilidad de dialogo con los dirigentes, pero deja en claro que tampoco está pidiendo pista en el seleccionado nacional.