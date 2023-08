Revelan la razón de la demora de Néstor Lorenzo para entregar la convocatoria de la selección Colombia

La expectativa para conocer a los convocados de la selección Colombia para los partidos ante Venezuela y Chile en las Eliminatorias Sudamericanas cada día toma más fuerza, aunque al parecer la demora para que Néstor Lorenzo, entrenador nacional, entregue la lista tiene que ver con la espera de un futbolista.

Selecciones como la de Brasil y las mismas Chile y Venezuela, entre otras, ya dieron a conocer a sus convocados para los primeros partidos de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Con relación a la selección Colombia existe incertidumbre de lo que pueda suceder, principalmente con los nombres de los jugadores más experimentados, a quienes parte de los hinchas no quieren ver, entre ellos James Rodríguez, Falcao García y Juan Fernando Quintero, a quienes no se les quita su calidad, pero sí hay interrogantes porque recientemente no tienen ritmo de competencia en sus clubes.