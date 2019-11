Cabal y Farah cierran el duelo ante Bélgica con un punto para Colombia

A pesar de las dos derrotas en los primeros dos enfrentamientos, con Santiago Giraldo y Daniel Galán, Colombia llegaba a este último duelo con la intención de sumar un punto que le diera más posibilidades en caso de algún empate, ya sea por el primer lugar del grupo (algo complicado), para uno de los mejores segundos o para no descender.

La carga física después de cuatro partidos intensos en el Torneo de Maestros hizo que Cabal y Farah no arriesgaran mucho en el primer set. Los belgas y los colombianos defendieron muy bien sus saques -los dos muy fuertes en el primero- por lo que esta fracción del enfrentamiento se fue al ‘tie-break’ en la cancha 3 de la Caja Mágica.

Le puede interesar: Cabal y Farah, eliminados en el Torneo de Maestros.

Esa misma dinámica se mantuvo en el desempate del set, pero como no hay margen de error, cada quiebre era un aliento a cualquiera de los dos equipos. El que lo aprovechó fue Gillé-Vliegen que acabó 7-6 (7-5) arriba.

Las cosas no cambiaron mucho y en el tercer set, a pesar de que la pareja colombiana tenía un mejor semblante, las diferencias no eran marcadas. De hecho, Robert y Juan Sebastián en esta oportunidad no pudieron definir el 1-2 final y de nuevo tuvieron que irse al ‘tie-break’ en el que ganaron por 3-7.

A partir de las 12:00 de la tarde de este martes el equipo de Colombia tendrá su segunda serie en este grupo D de las Finales de Copa Davis ante Australia, el rival más complicado de la zona.