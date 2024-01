Novak Djokovic habló del grado de gravedad de su lesión y si peligra el Abierto de Australia.

"Espero que no sea grave. Pero sí, sucedió en el calentamiento antes del partido. Básicamente recibí un tratamiento constante antes del partido, durante el partido y después del partido tratando de abordar el problema que estoy enfrentando hoy de la mejor manera posible", dijo Djokovic tras el encuentro.

"No es la primera vez que me enfrento a este tipo de circunstancias en un nivel tan alto del tenis profesional. Conozco el deporte profesional en general, estas cosas suceden", indicó el tenista que relativizó la importancia de la dolencia.

"Creo que no es una preocupación importante porque aún así logré terminar el partido y logré jugar bien, aunque tal vez no me sentía al cien por cien. Pero aún así me permitió terminar el partido", dijo el número uno del mundo que ya piensa en el siguiente encuentro. "Espero tener tiempo suficiente para recuperarme. El partido del jueves contra Australia será por la tarde así que tenemos más tiempo".