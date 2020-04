La crisis por el COVID-19 tiene con el ‘agua al cuello’ a un centenar de avicultores de Piedecuesta, que vive de lo que producen. Pasaron de vender 14.000 pollos diarios, a una cifra entre 500 y 1.000, en el mejor de los casos.

La situación es crítica, según explicó Gabriel Basto, avicultor de 58 años, quien vive y trabaja en la vereda Mansito, pues la reducción los tiene con pérdidas por cerca de 4.200.000 de pesos diarios, sumado a todas las familias que trabajan con este segmento.

“Somos pequeños avicultores, vivimos del ‘pollito’ del día a día y con eso íbamos subsistiendo, de venderlo en plazas de mercado.

“Teníamos compradores independientes que llegaban, compraban, los sacrificaban y los ponían en las plazas de mercado, pero las cerraron por la cuarentena”, afirmó Basto.

El avicultor agregó que en su caso las personas que le compraban sus productos pasaron de llevarse 1.500 diarios, a cerca de 50 o 100.

Difícil situación

Basto, quien lleva 33 años trabajando con estos ‘emplumados’, mostró su preocupación por la situación económica y afirmó que “no hay plata para concentrado y se van a morir de hambre y puede venir otra pandemia porque imagínese una granja con 14.000 pollos y que se mueran porque no se sale al mercado”.

Explicó que si la situación no mejora “dentro de dos meses no vamos a tener cómo subsistir y no vamos a poder echar pollo. Tenemos cuentas en los bancos, deudas”.

Así como Gabriel, cerca de 99 familias más de las veredas Pajonal, Guamo Grande, Guamo Pequeño, El Guamo, El Volador, El Blanquiscal, El Jazmín, Mansito, El Recreo y San Francisco, viven la misma situación y necesitan de una mano amiga que les compre sus pollos.

Si usted desea contactarse con ellos, lo puede hacer a través de Gabriel, a quien puede llamar al número celular 3166511228.

Habla Fenavi

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) mostró su preocupación ante la situación que vive el gremio.

“El problema no es solo de un grupo de avicultores en Piedecuesta, son todos los productores de pollos en Colombia. Es mundial.

“En este momento no tenemos la solución exacta, pero lo que sí podemos decir es que se trabaja todos los días”, explicó Martha Ruth Velásquez, directora ejecutiva de Fenavi, seccional Santander.

La funcionaria agregó que el cierre de las cadenas de restaurantes, hoteles, colegios, universidades y demás, generó que las “ventas de pollo cayeran el 50%. Tenemos unos inventarios altísimos, ya casi no hay dónde guardar”.

Velásquez recordó que el pasado 3 de abril el gremio le solicitó al Gobierno nacional la devolución del IVA, “para que los avicultores tengan caja.

“El Gobierno, a través de la Dian, autorizó que se anticipe ese IVA y creemos que en unos 15 días los avicultores la recibirán”.

El Pollo en Santander

1. ¿Cuántas granjas de pollos hay en Santander?

En el departamento hay 598 granjas que están siendo afectadas por la situación.

2. ¿Cuánto pollo produce Santander en un año?

Según Fenavi, Santander produce 380.000 toneladas de pollo en un año.

3. ¿Qué porcentaje de pollo, a nivel nacional, genera el departamento?

Fenavi reveló que Santander genera el 25% del pollo que se consume en el país.