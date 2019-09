Colombia es un país emprendedor por naturaleza. Según el Barómetro de crecimiento de EY, de cada 100 colombianos, 89 han emprendido su propio negocio.

Aunque no existen cifras concretas que muestren cuántas mujeres y hombres emprenden, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bucarmanga, CCB, a través de los diferentes programas de apoyo empresarial y emprendimiento, en el 2018 atendieron 400 emprendedores, de los cuales el 50% eran mujeres.

Sin embargo, se ha identificado que las mujeres más emprendedoras son las que formaron su familia (hijos y esposo) y desean seguir siendo productivas.

Al respecto, Alejandra Torres Dromgold, empresaria con amplia experiencia en fondos de inversión e integrante de reality show Shark TankColombia, señala que el emprendimiento santandereano tiene dos elementos importante a explorar: la alta participación de las mujeres emprendedoras y su liderazgo. No obstante, la brecha está en el ciclo de emprendimiento.

Estados Unidos, que es el país más grande para emprender, en el 2018 los fondos de capital de riesgo invirtieron US$18 billones, de los cuales sólo 2,2% fueron para emprendimientos femeninos y el 17% fueron a empresas a equipos mixtos, de acuerdo con un estudio que hace el fondo Wash.

La financiación

Torres Dromgold asegura que cuando los pitcher son escritos por mujeres el lenguaje es distinto y no es aceptado por los que están tomando la decisión, asevera la empresaria experta en emprendimiento.

Además de esto, los expertos dicen que las mujeres no piden ayuda financiera y acuden más los hombres, quienes tienen más confianza en hacerlo. A las mujeres les cuesta más tener esa ambición de pensar lo suficiente y atraer más inversión.

Diana Marcela Flórez, directora de emprendimiento de la CCB, afirma que las empresas lideradas por mujeres son más estables, aunque son las que menos piden ayuda financiera.

“La mujer es más organizada y por esto cree que lo puede hacer con recursos propios, pero debe acercarse a buscar la financiación y crecer con emprendimiento”, enfatiza Flórez.

Andrea Arnau, empresaria digital e integrante de reality show Shark TankColombia, sostiene que hay menos inversión para mujeres, por lo cual menos mujeres se animan a emprender y deciden levantar capital.

“Por otro lado, los fondos de inversión más grande están dirigidos por hombres, y los grupos de personas tienden a tener más empatía entre sí”, dice Arnau.

Todo parte, sostiene Torres Dromgold, a que los procesos para empoderar a una mujer son distintos a las herramientas que hay en el mercado del coach.

“El liderazgo verdadero es más que un cúmulo de herramientas, es un proceso más profundo. Hemos sido criadas en un sistema que no nos ayuda a florecer tan fácil entonces estamos más sometidas a una sensación de que no merecemos lo que tenemos y estar bajo los roles femeninos como al cuidado de los demás y que es ‘egoístas’ pensar en nosotras. Esos estigmas son los que no nos permite reconocer como mujeres y equilibrando las cualidades masculinas y efectivas en los negocio, eso no está mal, pero como mujeres no validamos las grandes cualidades que tenemos desde lo femenino que es lo que nos ayuda a cualquier entorno y cualquier empresa”, anota Torres Dromgold.

Sin duda, el emprendimiento cada día gana más participación en quienes buscan esa independencia y la creatividad ha sido un elemento para el éxito; sin embargo para sea sostenible en el tiempo debe tenerse pasión y disciplina.