De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, durante octubre el Índice de Precios al Consumidor, IPC, en Bucaramanga se ubicó en 0,00%, frente al total país que fue de 0,16%, con relación al mismo mes del 2018.

Los resultados para el total nacional estuvieron en línea con las proyecciones de los analistas de mercados, quienes preveían que la inflación tuviera una variación promedio mensual entre 0,15% y 0,20%.

Para el caso de la capital santandereana, el IPC no tuvo incremento en sus precios con relación al año pasado.

Isaac Guerrero Rincón, docente de Economía de la Universidad Industrial de Santander, UIS, explicó esta variación pudo ser motivada por la falta de demanda o consumo, lo que no es nada positivo para la economía.

“Los hogares no demandan, no consumen, las empresas no producen y esto es un problema para el crecimiento de la economía”, aseveró Guerrero Rincón.

El experto opina que es necesario que las tasas de interés bajen para reactivar el consumo y por ende la inversión.

Los bienes y servicios como prendas de vestir y calzado, servicios públicos y educación, no registraron una variación en sus precios (0,00% cada uno). Por su parte, bienes y servicios diversos, con 0,36%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,15%, fueron los que registraron los mayores incrementos.

No obstante, sin alimentos, la inflación en dicho mes se ubicó decreció 0,03%.

Entre enero – octubre, el IPC en la ‘Ciudad Bonita’ se llegó a 3,42%.

Florencia, con 0,42%, y Cúcuta, con 0,37%, fueron las ciudades donde se tuvo la mayor variación del indicador, de acuerdo con el informe del organismo.