En entrevista con la revista Forbes, el comediante santandereano Piter Albeiro contó los detalles de su nuevo libro ‘El sueño del millón de dólares’, en el que cuenta cómo se convirtió en un exitoso empresario.

El santandereano Alejandro Leiva Salazar, más conocido como Piter Albeiro, ha vendido biblias, enciclopedias a crédito, seguros para conductores de autos, ropa interior para dama, creó un club exclusivo para taxistas y hasta inauguró un puesto de fresas con crema llamado Fruty Postre, empresa que en algún momento pensó: “Iba a poner a temblar a Alpina”.

El comediante cuenta para Forbes que en su familia materna todos son vendedores, “de ahí nació mi afición por las ventas y, por culpa de mis tíos, el amor por los carros. En la actualidad, todos los hermanos de mi mamá viven del comercio”, cuenta en la entrevista que es una reproducción autorizada de su libro.

Dice que viene de una familia paisa, “de esos que no conocen el miedo, que no tienen”.

Narra la anécdota de que un día se escondió detrás de la vitrina donde su abuela guardaba la cris talería, “terminé haciendo un daño y rompiendo todo. A mi tío y a mí nos castigaron, y yo le prometí a mi abuelita pagarle todo cuando tuviera mucho dinero”. Por eso, ese hecho, para él, fue una premonición, “por eso es que me he “quebrado” varias veces en mis negocios”.

Afirma en su libro que está dispuesto a plasmar todo aquello de su vida que puede enseñarle algo a alguien de cómo llegar al éxito empresarial.

“He tenido tantos negocios como puedan imaginarse. Mi madre, amiga y cómplice, nunca me detuvo, solo me veía escribiendo números, llevando cuentas, teniendo reuniones, me preguntaba “¿Y ahora en qué se va a meter?” y sonreía”, cuenta para Forbes.

Lea también: Reconocimientos ‘A La Vanguardia 2023’: Empresarios, a postularse para ser reconocidos

Entre sus enseñanzas está que una persona debe saber que no es perfecto, que no se las debe saber todas, y reconocer que hay defectos como “muchos de ustedes, y jamás estudié marketing. Soy administrador de empresas y estudié Derecho y ya”.

Para Piter Albeir, la clave es soñar, o mejor, soñar en grande. “y esa carrera sí que es cara”. Afirma que muchas veces las personas dicen que soñar no cuesta nada, pero “sabemos lo que cuesta, y mucho, es hacer los sueños realidad, y no hablo solo de dinero, sino del costo en tiempo, trabajo y sacrificio”.

El comediante santandereano asegura que fracasado muchas veces, por eso terminó perdiéndole el miedo al fracaso. “Es más, creo que me hice amigo del fracaso y, al no tenerle miedo, sigo y seguiré intentando todo aquello que me proponga hasta alcanzar mis objetivos”.

En su libro narra que ha cumplido todos sus sueños posibles, por eso se considera un hombre feliz.

“Gracias a que yo ya perdí muchísimos millones de pesos intentando encontrar el negocio perfecto, y creo que lo encontré, ustedes van a ahorrar mucho dinero si tienen en cuenta mis errores. No pretendo otra cosa que inspirar, motivar, enseñar, entretener y, por qué no, hacer reír”, sostiene para la revista Forbes.