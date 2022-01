Para el 2022

¿Qué otros proyectos están trabajando con miras al 2022?

Hay dos iniciativas que vamos a presentarle a la opinión pública a comienzos del 2022. Uno, el primer informe de desarrollo de Santander, en que el que se analizan de manera juiciosa 14 temáticas como educación, empleo, salud, ambiente, turismo, entre otros. Necesitamos un mejor análisis de las necesidades del departamento con miras a contribuir en la formulación del próximo plan nacional de desarrollo. De ahí que ya hemos tenido la oportunidad de conversar con 7 precandidatos presidenciales para compartirles nuestro análisis y propuestas para el departamento a partir del informe “Diagnóstico de Crecimiento de Santander” realizado por estudiantes de la universidad de Harvard. Y la segunda iniciativa consiste en la construcción de una narrativa del desarrollo del departamento. Todo ese análisis técnico debe llegarle al ciudadano de manera pedagógica, y ojalá que, independientemente de la autonomía de cada entidad y de la ideología del mandatario de turno empecemos a ponernos de acuerdo en el “qué” y así empujar hacia la misma dirección. Se requiere que reconozcamos nuestras fortalezas e identidad, y al mismo tiempo priorizar de manera conjunta cuáles son los principales desafíos que debemos superar.

Una de las apuestas de Prosantander ha sido la reforma del Idesan, ¿cómo va ese tema?

Además de promover y hacerle seguimiento a proyectos puntuales, se necesita fortalecer las capacidades locales en materia de estructuración, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo y creemos que el IDESAN puede jugar un rol clave en esta materia. Pero eso implica una reforma a su gobierno corporativo. Debemos aprender de los errores del pasado, de otras regiones, y tomar decisiones. Desde Prosantander seguimos insistiendo en esta propuesta. Mientras tanto, en el 2021 Prosantander junto con la Sociedad Santandereana de Ingenieros lograron tener voz, pero sin voto, en el Comité Directivo del Convenio 1113 que maneja los recursos de los peajes de Lebrija y Rionegro, del cual el IDESAN es su operador. Esta vinculación fue valiosa y demostró que cuando hay inclusión y autonomía se toman mejores decisiones. Ante los cuestionamientos en el proceso de contratación de los proyectos de la Virgen-La Cemento y Palenque-Café Madrid, se aspira a que haya un fortalecimiento del convenio 1113 con el fin de asegurar mayor transparencia y rigurosidad en la ejecución de los proyectos.

Asimismo, la prioridad debe estar en el restablecimiento del peaje de Rionegro. Santander ha perdido $56 millones diarios desde el 2 de mayo, eso significa alrededor de $13 mil millones, una gran pérdida para un departamento que tiene una infraestructura muy rezagada. De ahí que el objetivo es seguir apoyando y articulando acciones de la mano con los demás miembros del convenio: la Gobernación, la ANI, el Invías y la Alcaldía de Bucaramanga.

Empresariado y más

¿Cómo le fue a Prosantander en el 2021?

Estamos satisfechos con la labor realizada. Pese a lo difícil que fue el 2021, se vincularon cinco empresas nuevas a Prosantander para un total de 52 miembros. Entre los grandes desafíos se encuentra que esta entidad no se convierta en esfuerzos efervescentes. Las empresas han evidenciado la necesidad de, no solo ejercer ciudadanía corporativa, sino de hacerlo de manera articulada con una mirada a largo plazo. Cuando las empresas se unen con el único interés de aportarle al departamento, se convierten en un actor muy valioso en el desarrollo del territorio. Sobre esta visión del empresariado, no puedo dejar de mencionar a dos personas que jugaron un rol muy importante en Prosantander y en el departamento, y que lastimosamente fallecieron el año pasado: Alejandro Galvis Ramírez y Rafael Ardila Duarte, dos grandes líderes que hicieron posible la creación de Prosantander en 1986 y su reactivación en 2020, respectivamente. De ahí que es muy gratificante poder seguir construyendo sobre su legado.

¿Cómo analizaron lo que pasó en el paro nacional? ¿Qué hicieron frente a esta coyuntura?

No nos imaginamos que después de un proceso tan doloroso como la pandemia iba a venir el paro nacional. Así como en el 2020, cuando las empresas mostraron su solidaridad con la entrega de mercados y el fortalecimiento de la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19, el año pasado 42 empresas se vincularon a una campaña para rodear a la Policía en su proceso de garantizar la seguridad de los propios manifestantes, el comercio, la ciudadanía y los bienes públicos y privados. Pero nada sacamos con este tipo de campañas si no se abordan las causas estructurales del malestar. Si bien es una problemática compleja y que involucra muchas entidades en el ámbito nacional y regional, Prosantander junto con otras siete instituciones locales hicimos la tarea de generar propuestas para combatir el desempleo juvenil. Hay que ponerse en el lugar de un joven desempleado. ¿Usted sabe cuáles son las agencias de empleo, en dónde están y los servicios que prestan? ¿Qué plataforma web utilizar? ¿Es fácil cargar la hoja de vida? ¿Las empresas están registrando las vacantes? ¿Cuál es la tasa de colocación de estas agencias? ¿Qué tan pertinente es la educación superior? Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel departamental y municipal, y esto es lo que trata el documento “Propuestas para fortalecer el empleo juvenil en Santander”. Ahora les corresponde a las entidades competentes analizarlo y, si lo consideran, generar los planes de acción que correspondan.

Pero la reactivación económica y la generación de empleo requieren más inversión pública, ¿cómo le va a Santander?

La reactivación depende de mayor inversión privada y pública. Hoy los proyectos más cuantiosos están a cargo del sector público y el panorama no es muy alentador. Según un análisis de diferentes gremios y entidades del sector privado, el 73% de los proyectos de infraestructura de transporte priorizados por la Alianza por Santander, que reúne también a la Gobernación, alcaldías, la bancada parlamentaria y a la academia, entre otros actores, presenta un estado de avance muy bajo o nulo. Por ejemplo, la vía Bucaramanga - Pamplona y la variante de San Gil siguen con las obras prácticamente paralizadas. Y nada que hay un cierre financiero de la culminación de la Vía Yuma. Proyectos como la conexión entre la vía férrea y el río Magdalena, o la vía entre la salida del túnel de la Paz y Sabana de Torres, poco están en el radar de las entidades públicas. No obstante, hay avances importantes. La Ruta del Cacao es el proyecto de mostrar y ya se está comenzado a hablar sobre cómo garantizar que todo el trayecto entre Bucaramanga y Barrancabermeja quede en doble calzada. Próximamente, se deben conocer los resultados de los estudios y diseños del Anillo Externo Metropolitano y de la ampliación de la vía Bucaramanga - San Gil - Barbosa. También, ya arrancaron los procesos de licitación de la tan anhelada Troncal del Magdalena y de la APP de la navegabilidad del Río Magdalena. Y la Transversal del Carare tuvo un cambio del contratista, lo que ha permitido empezar a reducir los retrasos. Acá está en buena medida la reactivación sostenible de Santander e implica una gestión coordinada entre todos los actores. De ahí que echamos de menos que en el 2021 la Alianza por Santander, una unión entre sector público, privado y académico, hubiera tenido tan solo una sesión, la cual se llevó a cabo en marzo. Esperamos que se reúna el 24 de enero, tal como se tiene previsto.

¿Cómo percibe el manejo de los asuntos metropolitanos?

Hay que resolverle los problemas al ciudadano metropolitano. Se evidencian deficiencias en el transporte masivo, en la realización del catastro multipropósito, disposición de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, conectividad, entre otros. De ahí que hemos sugerido un fortalecimiento del Área Metropolitana (AMB), permitiendo incluir al Departamento y recuperar la sobretasa ambiental. Recientemente, tuvimos la oportunidad de conversar con alcaldes, sus delegados y el director del AMB y se nota un mejor ambiente. Hay un compromiso de los alcaldes de hacer una mayor contribución financiera a la entidad, lo que nos parece muy positivo. Ojalá haya la misma voluntad desde la Cdmb y el Empas para sacar adelante la PTAR del Río de Oro y trabajar de manera coordinada. Hay que proteger las fuentes hídricas y evitar la contaminación de los ríos. Desde Prosantander se opera desde el 2021 el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos. Fue un reto reactivarlo y es muy valioso que ya esté funcionando plenamente. Por ejemplo, gracias al informe de calidad de vida del Cómo Vamos, los ciudadanos metropolitanos pueden conocer el avance en los últimos cinco años de 150 indicadores objetivos en materia de pobreza, desempleo, salud, educación, etc. Es un seguimiento a los resultados de las políticas públicas, que es lo que no podemos perder de vista tanto en cada municipio como a nivel metropolitano.