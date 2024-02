$!Las tendencias del calzado con la feria Expoccol

David Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Microempresarios del Calzado, Fedecalzado, manifestó que esta primera versión ha superado las expectativas en comparación con la que se realizó en el mismo periodo en el 2023. En esta versión se contó con la participación de visitantes no solo nacionales, sino también internacionales.

Reactivar la economía

Reconoció que con estos eventos del sector calzado, se reactiva la economía no solo por los trabajos que se generan durante la feria, sino también en hoteles y restaurantes.

La pandemia fue una oportunidad

Reconoce que la pandemia fue una gran oportunidad para trabajar en su propio negocio, ahora ya no vende en redes, sino que se encarga de distribuir calzado tipo sandalia a diferentes ciudades de Colombia.

Entonces, recuerda Esperanza, “empecé comprando pares de sandalias y comercializando por redes sociales con mi núcleo familiar, amigos y conocidos y me fue bien”.

Aprendí desde cero

Damari Ríos lleva 25 años en el sector del calzado, pero para llegar a ser una empresaria empezó de cero.

“Por situaciones de la vida, conocí del trabajo en el sector calzado y empezando estuve en una fábrica de unos amigos. Ellos veían que me gustaba el tema, entonces me explicaban y me orientaban”.

Es decir, al comienzo, “empecé aprendiendo cada uno de los procesos que se necesitan para la elaboración de un zapato”.

Después empezó a hacer investigación de mercados y a conocer más del sector “y así me independicé y comencé como empresaria”.

Recuerda que lleva cerca de 20 años participando en ferias, no solamente en Bucaramanga, sino también en otra ciudades.

Actualmente, Damari comercializa calzado para dama elaborado en cuero y, a medida que pasan los años, es un producto que todavía le gusta a las mujeres, pese a que con la llegada de la pandemia muchas damas se acostumbraron al calzado más deportivo por la comodidad.

Sin embargo, en la fábrica también se elabora sandalia y zapato con tacones, que no son tan altos, para llegar a todos los gustos.

En la actualidad, la línea de zapato elegante en cuero se comercializa, además de Bucaramanga, en otras ciudades como Bogotá y Medellín.

“Para este año, la tendencia son los colores zapote, el rojo siempre lo prefieren y los tradicionales que nunca pasan de moda como el negro”.