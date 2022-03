$!“Preservar empleo ha permitido que Santander genere más puestos de trabajo”: ministro de Hacienda

En su visita al a Udes, el ministro de Hacienda afirmó: “Si no hay empresa no hay empleo, si no hay sector empresarial no hay desarrollo. Este es un gobierno pro iniciativa privada”. El jefe de la cartera de Hacienda también visitó la redacción de Vanguardia. A continuación, sus declaraciones en Entrevistas Vanguardia.

¿Cómo hizo para bajar la tensión del país, tras un paro nacional, y luego presentar resultados de crecimiento económico? Me ha tocado participar de forma activa en la iniciativa del presidente Duque de lograr que el país sea más proempresa, proiniciativa empresarial. En esa dinámica trabajamos en competitividad, productividad, nuevas fuentes de crecimiento, emprendimiento y logramos resultados relevantes a diciembre de 2019. Llega la pandemia, ya teníamos para esa fecha cifras récord en turismo y en industria, y nos cambia la película. Ahí me toca actuar como ministro de Comercio para atender las necesidades del sector empresarial, eran sentidas, del micro, pequeño y gran empresario. Después hago el tránsito en un momento en que se formula el Compromiso por Colombia para la reactivación, me corresponde transitar luego una reforma tributaria en el Congreso, que fue la Ley de Inversión Social, fue una revolución de atención social a los más vulnerables en Colombia. Fue una reforma con sentido de equidad social, consensuada, discutida, comunicada a todos los colombianos. Después en estos nueve meses hemos trabajado en sostenibilidad fiscal, en reactivación económica y en financiamiento verde, tratar de que Colombia se piense hacia el crecimiento sostenible. ¿Durante su visita a la región, qué le manifestaron los gremios, empresarios, académicos y jóvenes? Pudimos validar que todos tienen propósitos sociales, como fortalecer Ingreso Solidario, apoyos adicionales en Jóvenes y Familias en Acción, Adulto Mayor, los incentivos al empleo, los subsidios a la nómina y la matrícula cero. Todas estas iniciativas tienen impacto positivo para los beneficiarios, sean empresarios, estudiantes o trabajadores. Constatamos que esta región en el último registro del Presupuesto General de la Nación tuvo un incremento récord, con 39,6% en inversión regional. Hablamos de los cerca de $22 billones que se han invertido o están por ejecutar en obras de infraestructura, y también la gente agradece el hecho de que Santander tenga casi el 50% de su población vinculada a algún programa de transferencia monetaria o de ayuda social. ¿Qué encontró en la Zona Franca? Tuve la fortuna de estar en la Zona Franca. Verla enfocada en servicios, en talento, que en pandemia transitó de 1.300 trabajadores a 2.900. De US$6 millones de exportaciones a US$16 millones. ¿Encontró necesidades? Sí. El bilingüismo, hay que hacer un gran pacto. Les propuse al sector empresarial, al gobernador y alcalde de Bucaramanga, a las universidades efectuarlo con una meta ambiciosa para el departamento, ya que no puede perder las oportunidades laborales y tiene que avanzar en el bilingüismo. Y trabajar por el campo que es una prioridad.

El 30% del tejido empresarial santandereano fue beneficiario del subsidio a la nómina. ¿Ese apoyo cómo fortaleció a los empresarios y al empleo? El tejido empresarial en Bucaramanga y Santander se benefició de ese subsidio a la nómina, fue una gran oportunidad de mejorar la caja del micro, pequeño y gran empresario. Esto permitió que en Santander 6.300 empresas fueran beneficiarias y 1.800 empresas beneficiarias para el sector de micros y pequeñas, y 470 empresas afectadas por el paro nacional. La ventaja es que logramos preservar en total en el país 4,5 millones de empleos. Les dije: ‘preservar empleo ha permitido que el departamento genere más empleo’, es decir, el hecho de preservar un empleo en este momento genera más empleo, y eso explica por qué Santander, sumado a su vocación emprendedora y empresarial, ha logrado ser el segundo departamento con menor tasa de desempleo del país. El crecimiento económico del 2021 fue del 10,6%. ¿A partir de este dato, su cartera qué proyecciones tiene para el 2022? El 2021 será siempre recordado como un año con altísimo crecimiento, que nos ubica como la economía número tres en países OECD con más crecimiento en el mundo, y que contra el 2019, para que no sea un simple rebote, igualmente nos ubicamos en las primeras posiciones en países OECD. Este año esperamos un crecimiento mínimo del 5%, que es importante y significativo. Esto nos irá acercando al nivel del PIB que Colombia hubiese tenido si no hubiera existido pandemia. Lo que viene de ahí en adelante es la sostenibilidad a largo plazo, con crecimiento a largo plazo. Para eso se ha hecho todas las obras de infraestructura, los esfuerzos en vivienda, fortalecimiento de capacidad exportadora, los esfuerzos en educación e innovación, esto redunda en el potencial de crecimiento de nuestro país. Sumado al impacto macroeconómico de mediano y largo plazo que puede llegar a tener la migración venezolana. Lea: El principal problema de las empresas de Santander es incremento en costos de insumos y materias primas En medio de pronósticos, el mundo vive una crisis por la escalada militar de Rusia contra Ucrania. ¿Esta guerra cómo impacta la economía colombiana, frenará el crecimiento económico? Primero, rechazar enfáticamente estos actos demenciales de violencia de parte de una nación a otra. Creo que al mundo entero, a ninguna nación le favorece una guerra o una tensión de esta dimensión. Lo que ha sucedido hasta este momento y en el alcance en que va tiene un impacto de incertidumbre a nivel global, que puede frenar la reactivación, todavía no hay un impacto en tal sentido, pero podría llegar a afectar esa reactivación. Esto puede generar volatilidad en las tasas de cambio, puede generar incertidumbre por crecimiento global en precios, afectación a las cadenas logísticas internacional, y con eso a la cadena de proveeduría internacional. Colombia le exporta muy poco a Rusia cerca del 0,8% de sus exportaciones y a Ucrania exporta menos (0,3%). El grueso a Rusia es carne. ¿Qué están haciendo? Con el Ministerio de Agricultura estamos buscando países sustitutos para esas exportaciones y el país natural sería China en ese caso. Estamos trabajando en ese frente con esa cartera. Y por el otro lado en importaciones, el grueso importante son fertilizantes, entre ellos uno relevante: urea. Entonces, lo que viene a continuación es lo que está haciendo el Minagricultura con los proveedores de estos bienes, es también buscar sustitutos como Canadá, Estados Unidos y otros países. Ese es el camino en el entre tanto. Este momento no es para esa situación porque estamos saliendo de la pandemia, por el contrario, como humanidad necesitamos todos trabajar juntos para salir adelante. La otra cara de la moneda son los altos precios de los commodities, como el petróleo, el gas, el carbón. ¿Esto cómo puede beneficiar las finanzas públicas? Por principio, en medio de estas circunstancias, uno no debe estar feliz por este tipo de situación donde se suben los precios de los commodities, pero un país petrolero, como nosotros, pues se ve beneficiado. Ese beneficio neto se ve reflejado en ingresos netos positivos, independiente de los subsidios que pueda existir en estos productos a nivel interno, pero pueden generar un buen desempeño a nivel interno y para la economía. Tenemos que ser prudentes, todo el mundo empieza a gastarse la fiesta antes de vivirla, pero la fiesta no existe, lo que tenemos es una volatilidad que puede durar dos días, las volatilidades son temporales, entonces no podemos gastarnos la plata de la fiesta sin que exista una fiesta real. Mi invitación ha sido prudencia, hemos sido prudentes con la estimación del crecimiento del petróleo de US$63 por barril a US$70, y prefiero mantenerme en esa prudencia, sabiendo que así como sube, cae, y en cualquier momento esto cambia radicalmente.