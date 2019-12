¿Quién no ha tenido un percance con su vuelo o siente que su aerolínea le vulneró sus derechos?

Con el objetivo de velar para que el transporte público, aéreo, terrestre y acuático opere de manera eficiente y segura, y brindar protección de los derechos de los usuarios, la Superintendencia de Transporte cuenta con una Delegatura para la proyección de los usuarios.

Pero los funcionarios no sólo brindan atención a los usuarios del Aeropuerto Palonegro, desde abril ofrece acompañamiento a los viajeros que salen desde la Terminal de Transporte de Bucaramanga.

Carmen Ligia Valderrama, superintendente de Transporte, aseguró que esta delegación se fortalece como única autoridad administrativa defensora de los ciudadanos, donde los usuarios podrán recibir acompañamiento personalizado inmediato, para contrarrestar las contingencias ocasionadas en la prestación del servicio que contrataron, tanto con aerolíneas o transportes de pasajeros como con agencias de viajes.

Atención y soluciones

De acuerdo con la SuperTransporte, en Bucaramanga este año han atendido 173 peticiones, quejas y reclamos, PQRS. El 60,7 % del sector terrestre, transporte de pasajeros y carga; y el 39,3 % de los casos radicados del aéreo, aerolíneas y agencias de viajes.

De acuerdo con Adriana Tapiero, delegada de protección de usuarios, los principales reclamos de los usuarios en el área terrestre son pérdida de equipaje y prestación del servicio. En aéreo, son demoras, cancelación de los vuelos y pérdidas de equipaje.

“Desde que estamos funcionando en el país hemos hecho más de 400 intermediaciones. Con esto buscamos evitar la presentación de la queja, no porque no pueda hacerla, sino para buscar una solución inmediata, porque el usuario busca la solución del momento y no el conflicto”, aseguró Tapiero.

Es importante que sepa que la delegación no cuenta con un espacio físico, sino con la presencia de funcionarios en estos lugares las 24 horas del día, los siete días a la semana.

Podrá identificarlos por el chaleco azul con el nombre de SuperTransporte (ver foto).

En caso de no verlos en las terminales, podrá llamar a la línea 018000915615 ó #767 opción tres.

En caso de querer presentar una petición, queja o reclamo podrá dirigirse a la Casa del Consumidor, ubicada en la carrera 15 #31 – 02 Centro Comercial Feghali, o al correo electrónico ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co. Solo debe llevar su nombre completo, número de identificación y el número del vuelo o bus.