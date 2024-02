Secretaría de Salud y Ambiente dejó plantados a líderes de la Comuna 5 tras denuncia de minería ilegal

La @SaludBGA_ piensa que la problemática de la escarpa Occidental es jugando, le quedaron mal a la comunidad y ediles comuna 5 en el control político, nos invitan a una reunión hoy lunes a las 8 AM y ayer me escriben que a esa hora ya no pueden. Respeten a la comunidad.

En ese espacio, Esmer Rojas, presidente de la JAC del barrio La Joya, dijo: “Es fundamental crear conciencia y entender la gran importancia de preservar la escarpa de la meseta de Bucaramanga. Aquí lo que está en juego no es solo el reclamo de una comunidad, el peligro latente es que se pueda desestabilizar la montaña y que en ese momento se derrumben nuestras viviendas”.

Ante las denuncias, un miembro de la Alcaldía contactó a Sánchez para decirle que hoy lunes a las 8:00 de la mañana los atendían.

“Sin embargo ayer domingo nos dijeron que ya no podían atendernos a las 8:00 de la mañana, que tocaba la 1:00 de la tarde, pero citaron a otras personas que no tienen que ver con la denuncia de minería ilegal en la escarpa. Entonces no fuimos”, aclaró el líder comunitario.

Agregó que la JAL le reclama a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga que los atienda y les escuchen ante esta problemática “porque no sé con quiénes han hablado y no sé con quiénes van a hablar. Nosotros que hemos estado aquí, sabemos del tema, no fueron al control político y ahora nos cancelaron la reunión de las 8:00 de la mañana”, advirtió.