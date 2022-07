En este contexto la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, brinda algunas recomendaciones para mitigar el efecto en sus finanzas o las de su compañía.

1. Evite realizar compras en moneda extranjera con su tarjeta de crédito. Algunas franquicias no monetizan las compras a pesos cuando se trata de adquisiciones en moneda extranjera. Dado el actual comportamiento del dólar, es mejor evitar este tipo de transacciones y no pagar más en pesos colombianos.

2. Prefiera productos nacionales. Los productos o insumos importados presentarán un aumento de sus precios en pesos, lo que implica que si usted los compra tendrá menos recursos para la adquisición de otros bienes o servicios. Por ello, busque sustitutos en el mercado nacional. Además de ahorrar, está fomentando el empleo y el crecimiento de la actividad económica nacional.

3. No tome créditos en moneda extranjera. Lo ideal en esta coyuntura es no endeudarse, pero si usted como empresario debe hacerlo no tome el préstamo en moneda extranjera. Si el dólar continúa con su comportamiento usted se arriesga a tener que pagar más en pesos, lo que reducirá su flujo de efectivo o incluso lo puede llevar a entrar en mora.

4. Si usted es un empresario exportador ¡Felicitaciones! La devaluación es una buena noticia para usted, ya que recibirá más pesos por dólar y aumentará su poder adquisitivo en el mercado nacional. Es el momento de buscar ampliar sus horizontes y aumentar las cantidades exportadas. En el contexto actual, no será sencillo, pero es el momento de dar esa milla extra.

5. Si tiene deudas en dólares que deba cubrir en el corto plazo, intente pagarlas lo antes posible.

6. Si tiene reservas en monedas extranjeras guárdelas, no es el momento para desprenderse de ellas.

7. Si desea realizar actividades turísticas deles prelación a destinos nacionales, pero si su intención es viajar al extranjero busque lugares en los cuales: a) los tiquetes aéreos no sean tan costosos; b) el costo de vida no sea tan alto con respecto a su actual ciudad de residencia.

8. Si usted recibe remesas en este momento, su poder adquisitivo mejorará. No olvide ahorrar una parte y ojalá pueda conservar una proporción en moneda extranjera.

9. Si su empresa pertenece al sector turístico, es el momento de promocionar Colombia como un destino económico para extranjeros, especialmente si su mercado objetivo son los habitantes de países desarrollados.

10. Si usted o alguien de su familia está pensando en estudiar en el exterior, puede no ser el mejor momento. Requerirá más pesos para pagar la manutención mensual y la matrícula, y como se mencionó anteriormente lo ideal es no endeudarse.

