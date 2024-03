Este es el camino que debe sortear Ecopetrol para traer el gas natural del Caribe, ya arrancó trámites para construir gasoducto

Cumplir con consultas previas, lograr el cierre financiero y costear la construcción son los retos de Ecopetrol en este proyecto para traer gas natural que habría en aguas profundas.

Suministrada / VANGUARDIA Ecopetrol, en diciembre de 2014, reveló el descubrimiento de hidrocarburos en el pozo Orca-1, a 40 kilómetros al norte de La Guajira. Y se constituyó en el primero realizado en aguas profundas.

Ecopetrol le confirmó a Vanguardia que ya arrancó los trámites, ante el Ministerio del Interior, para construir un gasoducto submarino, con la finalidad de sacar el gas en el mar Caribe y traerlo a tierra continental en Colombia.

El documento que reposa en esta cartera es una solicitud de consultas previas, un paso para llevar a cabo cualquier proyecto que desarrolla la petrolera colombiana, así como las diligencias ante la Anla para las licencias ambientales.

De esta manera, lo que pretende Ecopetrol es construir un gasoducto que transporte este energético, que ya fue descubierto en el pozo Orca-1, que está ubicado en el Bloque Tayrona, en el mar Caribe colombiano, hasta el campo Chuchupa. Y así llevar gas natural con mayor facilidad al interior de Colombia.

Hasta el momento, es complejo mover este hidrocarburo de los recientes descubrimientos que se han dando en ‘offshore’ (costa afuera) colombiano por dificultades en el transporte. Es por eso que esta opción es la más viable para empezar a comercializar gas natural.

Orca y reservas

El desarrollo de este campo es clave para Colombia, según las proyecciones del Gobierno, ya que el país tendría que importar gas desde 2026 en ausencia de nuevas reservas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas de gas en el país (que no incluyen a Orca) alcanzarían solo hasta el 2030.

Hay que recordar que en el reciente informe de reservas de la ANH, las reservas probadas de gas, al cierre de 2022, fueron de 2,82 terapiés cúbicos, para una caída de 11 % respecto al 2021.

Asimismo, la producción de gas comercializado fue de 0,39 terapies cúbicos, para una relación reservas probadas sobre producción de 7,2 años. El año pasado esas reservas estaban en 8 años entre 2020 y 2021. Este nivel de reservas de gas es la cifra más baja desde 2007, sostuvo Campetrol.

Entonces, Orca es clave porque ayudaría a aumentar las reservas, ya que hace parte del paquete de descubrimiento clave para la seguridad, autosuficiencia y soberanía energética del país.

Está ubicado a 40 kilómetros de la costa frente a La Guajira. Es uno de los tres descubrimientos de gas ‘offshore’ que ha hecho la Ecopetrol en los últimos años y podría ser el primero en entrar en producción.

Asimismo, la puesta en marcha de este pozo ayudaría a mejorar los datos de reservas probadas que tiene Colombia y así evitar la necesidad de importar gas.

El campo está tan cerca de Chuchupa. Por ello el plan de la petrolera colombiana es crear un gasoducto que vaya desde Orca hasta la plataforma marina Chuchupa B. Allí el gas puede ser tratado y distribuido al resto del país.

También hay que recordar la perforación del pozo Orca-1 se dio en el Bloque Tayrona y tiene como empresa operadora a Petrobras, con una participación de 40 %, en asociación con Ecopetrol (30 %) y Repsol (30 %).

“Los esfuerzos por desarrollar el potencial gasífero del Caribe ‘offshore’, con asociaciones entre Ecopetrol y compañías privadas, son una muestra del interés por buscar incrementar estos niveles de reservas y son este tipo de alianzas las que se deben lograr en pro de la seguridad energética”, advirtió Campetrol.

La postura de la entonces ministra Irene Vélez, como política pública del Gobierno, es poner en marcha la operación de los descubrimientos de gas costa afuera.

Expectativas

La patrolera colombiana tiene una proyección de disponibilidad de reservas, en el mediano y largo plazo, de 18 terapies cúbicos, sustentadas en que la mayor parte saldría del ‘offshore’, así como en búsqueda y explotación con mejora de tecnología en el Piedemonte llanero.

En este orden de ideas, la expectativa es tener nuevas reservas de 7 terapies cúbicos en Uchuva, 2,5 terapies cúbicos en Gorgon-2 y 0,5 terapies cúbicos en Orca, que son los proyectos que tiene Ecopetrol en exploración de gas natural costa afuera.

Consultas previas

Un paso fundamental para construir el gasoducto, según el Ministerio del Interior, es ejecutar las consultas previas con la comunidad Wayuú, debido a que Ecopetrol usaría un espacio clave para la pesca de esta población, informó Blu Radio.

A pesar de que el proyecto será totalmente bajo el agua, la compañía petrolera tendrá que consultar a 69 comunidades de esta población indígena del norte de Colombia. Pero algunos líderes indígenas están pensando en pedirle al Gobierno que amplíe las consultas, ya que en la cosmovisión Wayúu el mar les pertenece a todos.

El subdirector técnico de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Alfonso Jiménez, en declaraciones a Valora Analitik, sostuvo que, aunque sí se emitió una resolución para iniciar las consultas previas en el proyecto de costa afuera de Ecopetrol, este documento lo impugnaron.

Jiménez también confirmó que dicha solicitud sí se presentó ante Mininterior. “Acá sacamos una resolución y Ecopetrol puso un recurso de reposición, el cual está siendo analizado. Ellos pidieron unas comunidades e hicieron un estudio y nosotros elegimos otras y ellos no estuvieron de acuerdo en nuestra decisión. Por eso, está en recurso de reposición para el estudio”, dijo el subdirector.

Sentenció que como aún no está en firme el proceso, porque tiene un recurso de reposición, la nueva resolución no está en vigor hasta que no se resuelva este requerimiento y, luego, el de apelación.

Expertos consultados por esta redacción consideraron que, además de las consultas previas, el otro reto es el cierre financiero y el costo de hacer una plataforma y el gasoducto submarino, que pueden superar los 1.000 millones de dólares.

Hablan gremios y empresas

Ante la construcción de un gasoducto de transporte desde el pozo Orca-1 hasta el campo Chuchupa, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), precisó que en dicho campo mar adentro ya existe un gasoducto que va hasta Ballena en tierra firme, en donde el gas se inyecta al Sistema Nacional de Transporte de gas.

Por tanto, afirmó Murgas, la materialización de este proyecto contribuirá a viabilizar la comercialización del potencial de reservas de 0,5 terapies cúbico que hay en Orca, que corresponden al 18 % de las reservas probadas del país a diciembre de 2022.

“Desarrollar el potencial de reservas de gas natural costa afuera, estimadas en 70 a 100 terapies cúbicos neto a cargo de Ecopetrol, sin duda contribuirá a mantener la autosuficiencia, reducir pobreza y materializar la transición energética, dado que se trata de un energético bajo en emisiones, económico y disponible para los colombianos”, argumentó la dirigente gremial.

El Grupo Vanti, distribuidor y comercializador de gas natural más grande de Colombia, indicó que, si este proyecto se concreta, será crucial para aumentar las reservas de gas natural, como se ha dicho en párrafos anteriores, pero se contará con más cantidad de energético para la transición energética

“Ahora bien, es muy importante seguir explorando, hay que ir por el gas que tenemos en el territorio, para asegurarnos de que Colombia no dependa en ningún momento de importaciones”, concluyó esta compañía.