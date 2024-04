¿Se avecina la renuncia de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol? Esto dijo en medio de los escándalos

En medio de los escándalos que lo rodean por presunta financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sostuvo que no descarta abandonar la compañía si su nombre perjudica a la petrolera.

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol luego de haber sido gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Según denuncias, a la contienda electoral habrían entrado dineros que no se reportaron ante el Consejo Nacional Electoral.

Compartir

Luego de conocerse que el principal financiador del partido Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, ha tenido estrecha relación con el exgerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el jefe de la petrolera estatal afirmó que si su nombre es perjudicial para la compañía, no dudaría en apartarse del cargo.

En medio de una diligencia por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Ricardo Roa sostuvo que aún no ha sido notificado por parte de los entes de control sobre investigaciones en su contra.

“Les quiero decir que no puedo responder a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí no me han hecho. Con esto he hecho un compromiso transparente, con la Junta Directiva. La persona que les habla tiene claro que si la persona que les habla se viera impactada y su buen nombre y el de la compañía, voy a hacerme al lado”, afirmó el presidente de la petrolera estatal.

Además: Tensión en Ecopetrol: Accionistas piden salida de Ricardo Roa debido a investigaciones en su contra

Sus declaraciones se dieron en medio de las diligencias que avanzan en contra de la campaña presidencial Petro Presidente 2022, a la cual, según el hijo del mismo presidente, Nicolás Petro Burgos, entraron dineros por parte de dos exnarcotraficantes los cuales no se reportaron ante el Consejo Nacional Electoral como ordena la ley.

Consultoría rajó a Roa

En marzo de este año, la asamblea de accionistas de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, envió una carta al presidente de la compañía, Ricardo Roa, en la cual mencionan los peligros de la petrolera tras un informe de auditoría entregado por la firma Control Risks.

En el documento enviado a quien fue gerente de la campaña Petro Presidente, en 2022, y que es investigado por presunta financiación ilegal a la contienda política, los accionistas pidieron aplazar las modificaciones de la junta directiva y de los estatutos de la petrolera.

Además: Más allá de la vivienda: así se encuentra el sector del cemento y el concreto en la economía colombiana

“Ecopetrol está pasando por el peor momento de su historia. Porque es la primera vez que el presidente de la República, que controla el 88 % de sus acciones, odia tanto los hidrocarburos que es el único jefe de Estado de país petrolero del mundo que ha decidido que no se firmen nuevos contratos para buscarlos”, afirmaron en la misiva.

En el documento también señalaron a Ricardo Roa de haber llegado a la presidencia de la compañía sin, aparentemente, tener los conocimientos necesarios. “Es un hecho que, por su trabajo en la Empresa de Energía de Bogotá, en la compañía presidencial de Gustavo Petro, usted nunca tuvo los méritos empresariales para ser presidente de Ecopetrol”.

“Un estudio sobre Ecopetrol de la británica Control Risks conceptuó que lo mejor para la empresa es que usted se retire, temporal o indefinidamente de la presidencia de Ecopetrol, petición que si piensa en Colombia debe acatarse”, sostuvieron.

Además: Reactivar la construcción costaría $1 billón para comercializar 165 mil viviendas en corto plazo

La consultoría sostuvo que la petrolera podría tener riesgos toda vez que el presidente Ricardo Roa es investigado tanto en la Procuraduría como en el Consejo Nacional Electoral, CNE, por la financiación ilegal que habría entrado a la campaña de Gustavo Petro.