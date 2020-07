En abril de 2020, el 28,2% de las empresas dedicadas al Comercio, a la Industria manufacturera y a los Servicios cerró temporalmente, mientras que una 40,5% operó de manera parcial y un 31,4% lo hizo de manera normal.

Así lo confirmó la encuesta Pulso Empresarial fue creada con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, con el objetivo de medir el impacto de la emergencia económica, social y ambiental causada por el COVID-19 en las actividades económicas de las empresas, y para hacer seguimiento a sus mecanismos de ajuste y gestión.

En Santander, entre marzo y junio, 1.343 empresas han cancelado su matrícula mercantil; de decir, han cerrado sus negocios, de las 95.348 que se registran. El 98,8% de ellas han sido microempresas, de acuerdo con datos entregados por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Para el 70,0% de las empresas, en el cuarto mes del año, mes donde se cumplía con el aislamiento preventivo obligatorio, se presentó una disminución en el flujo de efectivo frente a abril de 2019, reveló la encuesta Pulso Empresarial. Divido por unidades económica, Comercio tuvo una reducción del 81,3%, Manufactura del 74,8% y Servicios del 49,8%.

Para las empresas lo más difícil en estos días, según la encuesta, han sido acceder a servicios financieros, ya que el 50,6% manifestó tener dificultades y el 43,6% redujo el número de trabajadores u horas laboradas.

Y es que para los empresarios no han sido días fáciles. El 75,6% de las empresas enfrentó una disminución en la demanda de sus productos o servicios; el 12,6% registró un aumento de ella, el 7,6% sostuvo que no presentó un cambio, y el 4,1% no tuvo demanda.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, según los resultados de la encuesta, se pudo notar que aproximadamente 96,1% de los empresarios veía que la situación del país estaba peor o mucho peor que en abril de 2019 y frente a las perspectivas para el 2021, apenas 47% está pensando que el próximo año se puede estar mejor frente a lo mal que se está este año.

“Frente a este resultado, las perspectivas de mejoría se concentran en 58,2% de los empresarios, los cuales creen que el próximo año la empresa va a estar mejor o mucho mejor que este año”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del Dane.