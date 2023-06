En caso de no ser adoptado el nuevo régimen para enero del 2026, la Corte Constitucional ordenó disminuir gradualmente las semanas de cotización, hasta llegar hasta las 1.000 para las mujeres.

La Corporación concluyó que la norma demandada, aunque se aprecia neutral, resulta inconstitucional, por cuanto genera una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse.

“Para que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez deben acreditar las mismas 1300 semanas de cotización que los hombres, sin considerar las barreras y dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse en el mercado laboral y asumir las obligaciones del cuidado del hogar, tanto como las que se intensifican cuando llegan a la adultez mayor, agrega el pronunciamiento judicial”, dice la Corte en su comunicado.

Y es que desde un juicio estricto de igualdad, la Sala evidenció que la norma, aunque buscó mejorar las condiciones financieras del régimen de prima media en su interacción en el sistema de pensiones vigente, genera un impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, particularmente, en la necesidad de garantizar su autonomía e independencia económica en la vejez.

“La Corte piensa que no basta con que las mujeres puedan teóricamente pensionarse más temprano que los hombres. Es necesario también que se les exija menos tiempo de cotización. Finalmente, si las mujeres acceden menos a empleos formales, pues menos cotizaciones hacen al sistema y el requisito ‘tiempo de cotización’ lo cumplen menos. Por tanto, se pensionan menos”, aclara Hartmann.

Muchas preguntas por responder

Para compensar esa desigualdad, se debe reducir el período de cotización para que mujeres accedan a una pensión. La Corte dice que el Congreso tiene dos años para legislar. Si no se expide esa ley, entonces a partir del 2026 van a empezar a reducirse esas semanas gradualmente.

Por tanto, el abogado Hartmann se pregunta: “¿Cuál fue el criterio para definir que la reducción sea a 1000 semanas? ¿Por qué no 900 o 750? ¿Por qué no 1150? Nadie lo sabe. Parece una tarifa legal, no un estudio actuarial. Una decisión de un legislador, no de un juez”.

También Óliver Pardor, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, se pregunta: “con qué criterio la Corte Constitucional puede decidir que el requisito debe ser de 1.000, ¿hay un estudio técnico y actuarial detrás de la sentencia de la Corte? ¿Hay una estimación de los costos fiscales que genera esta decisión? ¿Cuáles son los criterios de la Corte para fijar estos parámetros?”.