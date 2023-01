Análisis: ¿Qué tan grave está el país en materia vial?

Cuestión de topografía

El citado informe del Departamento Nacional de Planeación mostró, entre otros hallazgos, que las características geográficas de Colombia hacen que se dificulte la construcción de un sistema de infraestructura nacional de calidad, pues la mayoría de ciudades principales se encuentran en terrenos montañosos que dificultan la conectividad de las vías, además de su propensión a los desastres naturales.

Esto teniendo en cuenta que muchas vías atraviesan cordilleras, lo que desde el punto de vista geológico agrava las condiciones de media y alta sismicidad, fallas tectónicas, intensa deforestación, malos manejos de las aguas superficiales y subterráneas, entre otros factores.

Los problemas actuales como lo que sucede en la vía Panamericana y en tramos de la Ruta del Sol no solo están relacionados con temas de mantenimiento, sino que también estarían asociados a inversiones insuficientes para la construcción, identificación y manejo de amenazas geológicas que se deberían incluir en el diagnóstico de posibles cambios en las condiciones y comportamientos de las zonas.

“Si el ciclo previo de estudios y diseños se realiza con un presupuesto suficiente y con planeación adecuada, y si durante la construcción se toman medidas de control, monitoreo, instrumentación y validación, se anticiparían los problemas y se implementarían soluciones preventivas que siempre generan menores costos para la economía que las soluciones correctivas cuando ya los problemas se salen del control técnico”, agregó el presidente de la CCI.

Caicedo Ferrer agregó que si bien todo lo anterior se está generando en algunos corredores concesionados, con empresas idóneas y experimentadas en Colombia, el problema es que todo lo anterior no hace parte de la norma en todos los proyectos actuales.

Tras el escándalo de Odebrecht, entidades del Estado se han tirado la pelota frente a la responsabilidad de la Ruta del Sol.

Colprensa consultó a la ANI sobre por qué no se le ha hecho mantenimiento al tramo uno de la Ruta del Sol y la respuesta fue: “Con relación al Proyecto Ruta del Sol Sector 1 comprendido entre Guaduas (Cundinamarca) y El Korán (Puerto Salgar – Cundinamarca), este tramo fue revertido y entregado al Instituto Nacional de Vías – Invias, y se encuentra a cargo de dicha entidad desde el 16 de septiembre de 2022, por lo que la ANI no tiene a cargo el corredor vial”.

Este medio de comunicación intentó hablar con el director del Invias, Juan Alfonso Latorre, sin embargo no fue posible.

De otro lado, la ANI tiene a su cargo los tramos 2 y 3, asegurando que a partir del 12 de enero se retomará la ejecución de las obras de mantenimiento en el corredor, debido a que estas fueron suspendidas durante la época de fin de año, esperando que para el próximo puente del mes de marzo la vía cuente con mejores condiciones.

¿Es suficiente el costo de los peajes?

Ahora, si bien el dinero que se recauda por peajes es destinado para el mantenimiento y en su defecto también van encaminados a la construcción de carreteras, “estos recursos pueden ser suficientes para una adecuada operación y mantenimiento, además de servir también al pago de la deuda de las billonarias inversiones realizadas por el sector privado durante su construcción”, señaló Caicedo Ferrer.

Sin embargo, en otros corredores, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, asegura que no son suficientes para garantizar el pago del servicio de la deuda, la operación y el mantenimiento, y en dichos casos el Estado ha recurrido a los recursos del presupuesto nacional para financiar parcial o totalmente dichas actividades.

El costo de los peajes es un tema que siempre ha estado en debate; ciudadanos y agremiaciones del sector transporte y de carga aseguran que estos recursos no se ven reflejados en la calidad de las vías.

“El costo de los peajes es muy alto para las vías que tenemos, por eso mismo nosotros con el grupo de los gremios del país nos unimos y le solicitamos al Gobierno que no subieran los peajes, porque no tenemos vías: usted paga un peaje de 100 mil pesos y encuentra una carretera que no vale la pena” señaló Henrry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga.

Así las cosas, el estado de la infraestructura vial nacional es un tema que preocupa, pues de acuerdo con los expertos aún existe un rezago en la cantidad y calidad de la vías en algunos corredores primarios que se deben priorizar con el objetivo de garantizar una movilización efectiva y responda a los intereses del país.