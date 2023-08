En cuanto a las motocicletas, en total son 11,2 millones, de las cuales 59% no cuenta con este seguro.

Esto lo hizo Fasecolda por el descuento que se anunció en enero 50 % en el Soat para diferentes clases de vehículos. Por eso, este gremio concluyó que, entre las motocicletas de baja cilindraje, que son el grueso del parque circulante, sus conductores y propietarios no se sintieron atraídos para comprar la póliza a mitad de precio, y por eso la medida fracasó.

Si se compara esta cifra con el mismo periodo del 2022, el total era de 6'419.400 motos activas no contaban con esta póliza, lo que equivalía al 79 % del total de las registradas en el Runt.

Según los datos del Runt, al cierre del primer semestre del 2023 no compraron el Soat 6'744.800 motos, lo que equivale al 78 % del parque automotor actual de estos vehículos en Colombia.

Antes de la medida del Gobierno Nacional, que estipulaba un descuento para que algunos vehículos adquirieran el Soat, la evasión en motos era del 62,5 % y, a mayo de 2023, pasó a ser de 59,5 %. Para el caso de los demás vehículos (no automóviles), la evasión era del 30,4 % y está en 28,5 %.

"No solo las motos siguen poniendo la gran mayoría de vehículos sin Soat del país, que según la misma entidad en la actualidad representan el 47 % del parque automotor activo, sino que a pesar de la campaña de reducción del costo en la tarifa del 50 %, no solo no se reversó la tendencia, sino que aumentó el número de motos sin la póliza", detalló un informe de la revista Motor.

Subir el precio del Soat para motos

En medio del congreso del gremio asegurador esta semana, el presidente Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, precisó que durante el primer trimestre bajó ligeramente la evasión del Soat, pero la medida terminó sin la intención que la originó.

Por eso, el dirigente gremial insistió en que el sector asegurador propone la revisión de la actual estructura del Soat en Colombia y entre siete puntos que se consideran habrá uno sobre el aumento en la tarifa para las motocicletas para tratar de atajar los costos que se han generado por la alta accidentalidad de estos vehículos en las vías del territorio colombiano y el déficit en el recaudo de fondos para atender la creciente siniestralidad de las motos.

“Queremos sentarnos con el Gobierno y cambiar el paradigma bajo el cual opera el sistema del Soat y que la prima no esté asociada al costo del vehículo, sino al riesgo al estar en las calles. Esto gracias a las facultades que dio el Plan de Desarrollo para que el Gobierno rediseñar el Soat”, señaló Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

En este sentido, las razones se fundamentan en la alta accidentalidad vial y la alta evasión de este seguro por parte de los motociclistas.