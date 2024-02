Colombia no atraviesa una crisis financiera, pese a cifras del 2023: Asobancaria

También resaltó que, en ese período, las ventas de vehículos cayeron un 25 %; las de vivienda se desplomaron un 53 %; el 31 % de las entidades bancarias reportaron pérdidas; la cartera crediticia retrocedió un 6,8 % en términos reales y, como consecuencia, la profundización financiera cayó 3,7 puntos porcentuales, situándose en 44,8 %, la cifra más baja en una década.

“¿Estamos hablando de una crisis financiera? La respuesta contundente es un no. No tenemos una crisis financiera. Los ahorradores, las empresas, los reguladores y supervisores pueden tener la certeza de que Colombia no tiene una crisis financiera”, enfatizó Malagón.

El presidente de Asobancaria resaltó tres criterios fundamentales definidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permiten concluir que el sistema financiero local es sólido: instituciones financieras resilientes, estándares internacionales de regulación y un seguimiento y supervisión adecuada.