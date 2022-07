Desde que el presidente Gustavo Petro nombró en el Ministerio de Hacienda al economista José Antonio Ocampo, y al académico Luis Carlos Reyes, como director de la Dian, los medios y el mercado han estado en medio de la especulación e intentando que ellos dos revelen los ingredientes de la próxima reforma tributaria.

Hasta el momento se le ha dado espacio a los cambios que tendrá el articulado, y ya se sabe que el nuevo Gobierno quiere ir tras los evasores hasta con penas de cárcel, y centrarse en ese 1% más rico de los colombianos. ¿Pero qué es lo que ya se descarta de la tributaria?

En primer lugar la reforma se presentará el próximo siete de agosto, según lo detalló el director entrante de la Dian, pero el ministro Ocampo también ha señalado que incluso puede ser unos días después mientras se terminan de hacer ajustes.

Impuesto a las gaseosas

Hace unos años el propio Gustavo Petro propuso en el Congreso como senador, que las bebidas azucaradas deberían tener un impuesto o incluso repensar el IVA en ellas; sin embargo, esta semana se reunió con su equipo económico y Reyes confirmó que se trata de algo que no irá. Según él porque sobre este tema, “la preocupación principal es que no se le meta la mano al bolsillo a ciudadanos de la clase media, los impuestos saludables no tienen por qué hacerlo”.

Los que no verán más carga

Ligado al punto anterior, así como dicen que no afectarán a la clase media, dejaron claro que no irá en el articulado mayor carga a quienes ganen menos de $10 millones al mes. Lo que los economistas del Gobierno Petro definen como la clase media, y naturalmente, mucho menos a quienes viven con un solo salario mínimo.

“Si un colombiano no tiene ingresos mensuales de más de $10 millones, la reforma tributaria no afectará su bolsillo, o si el patrimonio no es de miles de millones, naturalmente tampoco le tocará pagar más impuestos”, dijo ayer a La FM.

Planes de celular

Hoy más de 40% de los colombianos con contratos postpago de telefonía celular tienen planes que valen menos de $47.000, y hasta ahora una idea que propuso la próxima ministra de Cultura, Patricia Ariza, iba en camino a que una buena parte de esas personas paguen más por esos planes.

Dijo que los planes de celular que cuestan más de $38.000 más IVA, tengan un impuesto de 4%. Finalmente, el ministro Ocampo también aclaró este tema, y dijo que “sobre los celulares, eso definitivamente no, no tiene mucho sentido”.

Impuesto a las iglesias

Hasta la fecha, nadie que haya pasado por la Casa de Nariño se ha metido con la tributación de las iglesias o de ciertas organizaciones que están bajo el esquema “sin ánimo de lucro”. En época de campaña, incluso se viralizó en redes una noticia falsa en la que se señalaba que Petro “iba por ellos”, pero no, también aclaró que no se sumarán cargas fiscales a este sector.

En Colombia hay más de 5.000 sitios de culto, y el director Reyes agregó que hay una serie de entidades que no tiene ánimo de lucro y se contempla respetar ese tratamiento tributario diferencial, como las iglesias, que cumplen con ese fin social. Vamos a buscar es fortalecer los abusos que se hagan con esa figura”.

Sin impuesto al ganado

La semana pasada salió a flote un tuit de Luis Carlos Reyes de hace dos años, mencionaba que “un impuesto de $15.000 al mes por cabeza de ganado del país generaría un recaudo de unos $4,5 billones al año, suficiente para una renta básica que acabara con la pobreza extrema en el país”. Se hizo tanto eco a ello que el próximo director de la Dian aclaró que el presidente Gustavo Petro me designó para implementar su programa de gobierno, no mis tuits de hace dos años”, enterrando ese otro punto que se especulaba.

No se suma carga a la gasolina.

En Xua Energy calculan que el precio de la gasolina se encarecerá $700 más hasta diciembre, por eso Ocampo aclaró que hoy ya hay un alza global y efectos que afectan la inflación local “por eso la gasolina no será algo que tenga un impuesto, no un adicional que haga pagar más”.