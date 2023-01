Casi 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro aceptara la carta de su renuncia, la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, ventiló los enfrentamientos que tuvo con la ministra de Energía, Irene Vélez, en su paso por la cartera minero energética, así como los motivos de su dimisión.

En una entrevista con la revista Cambio, la exfuncionaria señaló que en el despacho del viceministerio se estaban violando los principios y la moral en el hacer profesional y eso fue lo que en definitiva la motivó a presentar la carta de renuncia, misiva que fue entregada en las propias manos del presidente de la República.

Cuando le preguntaron sobre las prácticas a las que incurría la ministra Vélez que contradecían su moral, Ruiz puso este ejemplo: “Ella quiso que personas que no son parte del Ministerio de Minas y Energía participaran en las juntas directivas de las electrificadoras. Eso, a todas luces, no está dentro de lo que el Ministerio debe hacer. Este es un ministerio técnico que ofrece a las electrificadoras estatales un apoyo desde el punto de vista eléctrico. Nosotros tenemos que velar porque estas empresas reduzcan unos indicadores que ya están establecidos por la ley”.

La exviceministra aclaró que no es entendible que se introduzcan en las juntas personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía. “Cuando pido una explicación de ese asunto, la forma como se aborda el tema no es la adecuada. O sea, básicamente soy una entrometida, siendo la viceministra de Energía, al cuestionar que en las juntas no debe haber personas que estén por fuera del ministerio.

En la entrevista insistió en que la ley establece que solo los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueden ubicarse en la mesa de la junta directiva de las electrificadoras. “Antes no existía un documento en el que se valide la participación de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía en esas juntas. Ahora ya lo hay, porque yo se lo exigí al secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

A dedo

En la revista le preguntaron: ¿De qué juntas y qué personas está hablando usted en específico? Ruiz dijo que el Estado tiene 10 empresas entre electrificadoras y generadoras. Puntualizó que estas empresas siempre han sido un fortín político para las regiones y eso es sabido.

“Esto no lo estoy diciendo como algo nuevo. Los utilizan personas en las regiones para ofrecer favores políticos. Hay unas prácticas inadecuadas en las electrificadoras que yo conozco hace mucho tiempo por ser profesora de Ingeniería eléctrica. Esas electrificadoras son muy importantes en el proceso de la transición. De hecho me acerqué al ministro Ocampo y le pedí que por favor no las fuera a vender en este Gobierno, porque eran importantes para impulsar la transición energética en las regiones. Esas empresas tienen una junta directiva y tienen un gerente”.

Ruiz añadió que con esta nueva cabeza en el ministerio, repentinamente, aparecen personas. No quiso dar nombres.

“No quiero dar el nombre porque tampoco sé exactamente las razones por las cuales se propone a la persona. Hay unas cartas, las pueden solicitar a la Dirección de Empresas Estatales, firmadas por la ministra solicitando que una persona participe en dos juntas directivas de dos empresas de generación. Eso no tiene ningún sentido legal porque son dos empresas que se están disputando un mercado”.

Se preguntó cómo una misma persona puede participar en dos juntas directivas de dos empresas que se están disputando el mismo mercado. Para ella, eso muestra a todas luces un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico en Colombia y además viola la ley. También se viola la competencia. “La persona que Irene Vélez solicita que se incluya en dos juntas no hace parte del Ministerio de Minas y Energía”.

Cambio le contrapreguntó si esa persona es funcionario del Gobierno, a lo que Ruiz precisó que sí. “Nunca entendí eso. Y le pedí a ella que me explicara, porque es un cuestionamiento genuino y nosotros no podemos permitir eso. Yo no puedo permitir eso. Aunque las electrificadoras estén en manos del Estado, yo era la viceministra de Energía y es inmoral pasar por encima de la ley para poner una persona en una junta directiva con una finalidad que yo no conozco. O sea, si a mí se me hubiera dado una explicación con sustento técnico yo digo bueno, tienen razón, miremos cómo hacemos”.

Ruiz comentó que para que la ministra no tuviera un conflicto por eso en el futuro, ella pidió al secretario de general del Ministerio de Hacienda que hiciera un convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía para que la participación de los funcionarios de la cartera de Minas estuviera en el marco de la legalidad.

“Le dije por favor hagamos un convenio, un documento, un acta, algo que soporte legalmente la participación de los funcionarios porque de lo contrario todos estaríamos incumpliendo la ley”.

