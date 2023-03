El inversionista y emprendedor colombiano Alexander Torrenegra hace parte del gigantesco grupo de personas afectadas por la quiebra del Silicon Valley Bank, un banco especializado en ‘startups’ y ‘tech’, es decir, emprendimientos de base tecnológica.

Esta entidad financiera fue cerrada este fin de semana por el Gobierno estadounidense, fue un prestamista tecnológico importante para los emprendedores, pero no logró recaudar los fondos suficientes para cubrir una pérdida por la venta de activos que se vieron afectados por altas tasas de interés por la crisis pospandemia.

Torrenegra relata en un hilo de Twitter su experencia de dólor y angustia en 48 ahoras. Empiezó aclarando que Silicon Valley Bank era el banco principal “de dos de nuestras empresas, de mis ahorros personales y de mi hipoteca”.

Así se desarrollaron las cosas minuto tras minuto

Entre 2013 y 2023, todo bien.

Jueves, 9: a.m.: en un chat con más de 200 fundadores de empresas tecnológicas (la mayoría en el Área de la Bahía), empiezan a surgir preguntas sobre el SVB.

10:00 a.m.: algunos sugieren sacar el dinero de SVB por seguridad. Única ventaja. No hay inconvenientes.

10:50 a.m.: Leo los mensajes en un descanso para ir al baño. Cancelo inmediatamente la reunión que tenía. Pido a mi mujer, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno de ellos, en el dentista, tiene que interrumpir la intervención y volver corriendo a casa.

11:10 a.m.: No podemos sacar el dinero de ninguna de las cuentas. Para nuestros ahorros personales, no tenemos otras cuentas bancarias fácilmente disponibles. Para una de las empresas, los permisos no están configurados para permitir una salida tan importante de dinero. Sólo podemos sacar la mitad del dinero. Lo transferimos a Ameritrade, ya que no disponemos de ninguna otra cuenta bancaria. Para la 2ª empresa, las credenciales bancarias habían sido cambiadas. No puedo acceder.

11:15 a.m.: Tania se pone en contacto con otro banco con el que ya habíamos hablado, UBS. Les pide que abran una cuenta bancaria pronto.

11:20 a.m.: Cambio los permisos de la primera empresa. Solicitamos otra transferencia a Ameritrade por el dinero restante de esa empresa. Tenemos que esperar a que salgan las transferencias.

11:25 a.m.: Después de una larga espera, consigo hablar con un agente de SVB. Me restablecen las credenciales para la segunda compañía.